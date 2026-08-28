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'Galatasaray ikisinden birini alacak!' Transferdeki flaş gelişmeyi duyurdular

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, sarı-kırmızılıların hücum hattı için Rafael Leao ya da Noa Lang'dan birini kadrosuna katacağı öne sürüldü.

Giriş Tarihi:
'Galatasaray ikisinden birini alacak!' Transferdeki flaş gelişmeyi duyurdular

Galatasaray'da Rafael Leao'nun transferiyle ilgili hareketli günler yaşanırken Portekiz basını tarafından öne sürülen o iddia gündem oldu.

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'Galatasaray ikisinden birini alacak!' Transferdeki flaş gelişmeyi duyurdular

Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız oyuncunun transferi için kollarını sıvamış ve sunduğu son teklifle birlikte mutlu sona ulaşmaya çok yaklaşmıştı.

'Galatasaray ikisinden birini alacak!' Transferdeki flaş gelişmeyi duyurdular

İstanbul temsilcisi, Milan'a 45 milyon euro + bonuslar içeren bir teklifte bulunurken Leao'ya 12 milyon euro'luk bir maaş önermişti.

'Galatasaray ikisinden birini alacak!' Transferdeki flaş gelişmeyi duyurdular

Galatasaray'ın yoğun temasları devam ederken devreye Aston Villa'nın da girmesiyle birlikte transfer yarışı kızışmıştı.

'Galatasaray ikisinden birini alacak!' Transferdeki flaş gelişmeyi duyurdular

LEAO SEÇİMİNİ YAPTI

Portekiz basınından Record'un haberine göre ise Rafael Leao, transferde tercihini İngiltere'den yana kullandı.

'Galatasaray ikisinden birini alacak!' Transferdeki flaş gelişmeyi duyurdular

UNAI EMERY GÖZÜNÜ KARARTTI

Aston Villa'nın Leao için Milan'a 8 milyon euro'luk kiralama bedeli ve zorunlu satın alma maddesi içeren, toplamda 50 milyon euro'ya varan bir teklif sunduğu açıklandı.

'Galatasaray ikisinden birini alacak!' Transferdeki flaş gelişmeyi duyurdular

Premier Lig temsilcisi tarafından Portekizli yıldıza sunulan 6.5 milyon euro'luk maaş teklifinde ise iyileştirilmeye gidileceği kaydedildi.

'Galatasaray ikisinden birini alacak!' Transferdeki flaş gelişmeyi duyurdular

Rafael Leao'nun transfer kararının önümüzdeki saatlerde kesinlik kazanması beklenirken Galatasaray, B planını devreye aldı.

'Galatasaray ikisinden birini alacak!' Transferdeki flaş gelişmeyi duyurdular

LANG İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

İtalya basınından Il Mattino, sarı-kırmızılıların Leao'daki gelişmenin hemen ardından rotasını Napoli forması giyen Noa Lang'a çevirdiğini duyurdu.

'Galatasaray ikisinden birini alacak!' Transferdeki flaş gelişmeyi duyurdular

Sarı-kırmızılı yönetimin Hollandalı yıldız için Napoli ile temas kurduğu ve transferin gerçekleşmesi adına önemli bir adım attığı belirtildi.

'Galatasaray ikisinden birini alacak!' Transferdeki flaş gelişmeyi duyurdular

G.SARAY'IN TEKLİFİ HAZIR

Haberde Galatasaray'ın 15 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonus içeren bir teklif ile Napoli'yi ikna etmeye hazır olduğu aktarıldı.

'Galatasaray ikisinden birini alacak!' Transferdeki flaş gelişmeyi duyurdular

BANKA TEMİNATLARI SUNULDU

Resmi adımlar için Leao'nun kararının kesinlik kazanmasını bekleyen Cimbom, ayrıca Napoli'ye banka teminatlarını sundu.

#Noa Lang #Aston Villa #Rafael Leao #Galatasaray #Milan
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