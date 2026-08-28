'Galatasaray ikisinden birini alacak!' Transferdeki flaş gelişmeyi duyurdular

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, sarı-kırmızılıların hücum hattı için Rafael Leao ya da Noa Lang'dan birini kadrosuna katacağı öne sürüldü.