Galatasaray'da Rafael Leao'nun transferiyle ilgili hareketli günler yaşanırken Portekiz basını tarafından öne sürülen o iddia gündem oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız oyuncunun transferi için kollarını sıvamış ve sunduğu son teklifle birlikte mutlu sona ulaşmaya çok yaklaşmıştı. İstanbul temsilcisi, Milan'a 45 milyon euro + bonuslar içeren bir teklifte bulunurken Leao'ya 12 milyon euro'luk bir maaş önermişti. Galatasaray'ın yoğun temasları devam ederken devreye Aston Villa'nın da girmesiyle birlikte transfer yarışı kızışmıştı. LEAO SEÇİMİNİ YAPTI Portekiz basınından Record'un haberine göre ise Rafael Leao, transferde tercihini İngiltere'den yana kullandı. UNAI EMERY GÖZÜNÜ KARARTTI Aston Villa'nın Leao için Milan'a 8 milyon euro'luk kiralama bedeli ve zorunlu satın alma maddesi içeren, toplamda 50 milyon euro'ya varan bir teklif sunduğu açıklandı. Premier Lig temsilcisi tarafından Portekizli yıldıza sunulan 6.5 milyon euro'luk maaş teklifinde ise iyileştirilmeye gidileceği kaydedildi. Rafael Leao'nun transfer kararının önümüzdeki saatlerde kesinlik kazanması beklenirken Galatasaray, B planını devreye aldı. LANG İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ İtalya basınından Il Mattino, sarı-kırmızılıların Leao'daki gelişmenin hemen ardından rotasını Napoli forması giyen Noa Lang'a çevirdiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı yönetimin Hollandalı yıldız için Napoli ile temas kurduğu ve transferin gerçekleşmesi adına önemli bir adım attığı belirtildi. G.SARAY'IN TEKLİFİ HAZIR Haberde Galatasaray'ın 15 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonus içeren bir teklif ile Napoli'yi ikna etmeye hazır olduğu aktarıldı. BANKA TEMİNATLARI SUNULDU Resmi adımlar için Leao'nun kararının kesinlik kazanmasını bekleyen Cimbom, ayrıca Napoli'ye banka teminatlarını sundu.