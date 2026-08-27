Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde eden etti. 3. torba yer alan Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. İşte Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakipleri… BARCELONA(EV) Teknik Direktör: Hansi Flick Yıldız Oyuncusu: Lamine Yamal Geçen sezon Avrupa Kupaları'na katıldı mı? Evet. Derecesi: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final. PSG(DEPLASMAN) Teknik Direktör: Luis Enrique Yıldız Oyuncusu: Ousmane Dembele Geçen sezon Avrupa Kupaları'na katıldı mı? Evet. Derecesi: UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu. ASTON VILLA(E) Teknik Direktör: Unai Emery Yıldız Oyuncusu: John McGinn Geçen sezon Avrupa Kupaları'na katıldı mı? Evet. Derecesi: UEFA Avrupa Ligi şampiyonu. SPORTING (DEPLASMAN) Teknik Direktör: Rui Borges Yıldız Oyuncusu: Luis Suárez Geçen sezon Avrupa Kupaları'na katıldı mı? Evet. Derecesi: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final. FEYENOORD(EV) Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst Yıldız Oyuncusu: Anis Hadj Moussa Geçen sezon Avrupa Kupaları'na katıldı mı? Evet. Derecesi: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final. LILLE(DEPLASMAN) Teknik Direktör: Davide Ancelotti Yıldız Oyuncusu: Berke Özer Geçen sezon Avrupa Kupaları'na katıldı mı? Evet. Derecesi: UEFA Avrupa Ligi son 16. STUTTGART(EV) Teknik Direktör: Sebastian Hoeness Yıldız Oyuncusu: Jamie Leweling Geçen sezon Avrupa Kupaları'na katıldı mı? Evet. Derecesi: UEFA Avrupa Ligi son 16. AEK(DEPLASMAN) Teknik Direktör: Marko Nikolic Yıldız Oyuncusu: Jamie Leweling Geçen sezon Avrupa Kupaları'na katıldı mı? Evet. Derecesi: UEFA Avrupa Ligi son 16.