İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

2025-2026 sezonunu lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. İşte o takımlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)