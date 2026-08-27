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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

2025-2026 sezonunu lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. İşte o takımlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde eden etti.

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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

3. torba yer alan Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

İşte Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakipleri...

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

BARCELONA(EV)

Teknik Direktör: Hansi Flick

Yıldız Oyuncusu: Lamine Yamal

Geçen sezon Avrupa Kupaları'na katıldı mı? Evet.

Derecesi: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

PSG(DEPLASMAN)

Teknik Direktör: Luis Enrique

Yıldız Oyuncusu: Ousmane Dembele

Geçen sezon Avrupa Kupaları'na katıldı mı? Evet.

Derecesi: UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

ASTON VILLA(E)

Teknik Direktör: Unai Emery

Yıldız Oyuncusu: John McGinn

Geçen sezon Avrupa Kupaları'na katıldı mı? Evet.

Derecesi: UEFA Avrupa Ligi şampiyonu.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

SPORTING (DEPLASMAN)

Teknik Direktör: Rui Borges

Yıldız Oyuncusu: Luis Suárez

Geçen sezon Avrupa Kupaları'na katıldı mı? Evet.

Derecesi: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

FEYENOORD(EV)

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Yıldız Oyuncusu: Anis Hadj Moussa

Geçen sezon Avrupa Kupaları'na katıldı mı? Evet.

Derecesi: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

LILLE(DEPLASMAN)

Teknik Direktör: Davide Ancelotti

Yıldız Oyuncusu: Berke Özer

Geçen sezon Avrupa Kupaları'na katıldı mı? Evet.

Derecesi: UEFA Avrupa Ligi son 16.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

STUTTGART(EV)

Teknik Direktör: Sebastian Hoeness

Yıldız Oyuncusu: Jamie Leweling

Geçen sezon Avrupa Kupaları'na katıldı mı? Evet.

Derecesi: UEFA Avrupa Ligi son 16.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

AEK(DEPLASMAN)

Teknik Direktör: Marko Nikolic

Yıldız Oyuncusu: Jamie Leweling

Geçen sezon Avrupa Kupaları'na katıldı mı? Evet.

Derecesi: UEFA Avrupa Ligi son 16.

#Barcelona #AEK #Feyenoord #UEFA Şampiyonlar Ligi #PSG #Galatasaray
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