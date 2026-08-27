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Galatasaray'dan Arabistan'a Singo cevabı! Fildişili oyuncunun transfer düşüncesi...

Yeni sezon kadro planlamasına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan temsilcisi Damac FC'nin Wilfried Singo için harekete geçtiği ve teklif sunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Galatasaray'dan Arabistan'a Singo cevabı! Fildişili oyuncunun transfer düşüncesi...

Trendyol Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluk ve Avrupa'da başarı hedefleri ile kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray'dan Arabistan'a Singo cevabı! Fildişili oyuncunun transfer düşüncesi...

Sarı-kırmızılılarda son olarak gündeme gelen isim ise Wilfried Singo oldu.

Galatasaray'dan Arabistan'a Singo cevabı! Fildişili oyuncunun transfer düşüncesi...

2025 yılının yazında Monaco'dan yaklaşık 30 milyon euro karşılığında transfer edilen Singo'nun sarı-kırmızılılardaki macerası beklendiği gibi olmamıştı.

Galatasaray'dan Arabistan'a Singo cevabı! Fildişili oyuncunun transfer düşüncesi...

Sahada bulunduğu süre boyunca performansı ile beğeni toplayan 25 yaşındaki sağ bek, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrar yakalayamadı.

Galatasaray'dan Arabistan'a Singo cevabı! Fildişili oyuncunun transfer düşüncesi...

Transferinden bu yana 145 gününü sakatlıklarla boğuşarak geçiren Fildişi Sahilli oyuncu, toplamda 23 resmi müsabaka kaçırdı.

Galatasaray'dan Arabistan'a Singo cevabı! Fildişili oyuncunun transfer düşüncesi...

4.8 milyon euro'luk maaşı ile dikkat çeken Singo ile ilgili yaşanan o transfer gelişmesi gündem oldu.

Galatasaray'dan Arabistan'a Singo cevabı! Fildişili oyuncunun transfer düşüncesi...

Afrika basınında yer alan haberlere göre yetenekli oyuncu ile ilgilenen son kulüp Damac FC oldu.

Galatasaray'dan Arabistan'a Singo cevabı! Fildişili oyuncunun transfer düşüncesi...

İlgiden öteye giden Suudi Arabistan ekibi, Wilfried Singo için Galatasaray'a teklif sundu.

Galatasaray'dan Arabistan'a Singo cevabı! Fildişili oyuncunun transfer düşüncesi...

Sarı-kırmızılı yönetim ise henüz ne seviyede olduğu açıklanmayan o teklifi yetersiz bularak geri çevirdi.

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