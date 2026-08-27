Galatasaray'dan Arabistan'a Singo cevabı! Fildişili oyuncunun transfer düşüncesi...

Yeni sezon kadro planlamasına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan temsilcisi Damac FC'nin Wilfried Singo için harekete geçtiği ve teklif sunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...