Galatasaray'dan Arabistan'a Singo cevabı! Fildişili oyuncunun transfer düşüncesi...
Yeni sezon kadro planlamasına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan temsilcisi Damac FC'nin Wilfried Singo için harekete geçtiği ve teklif sunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
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Trendyol Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluk ve Avrupa'da başarı hedefleri ile kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda son olarak gündeme gelen isim ise Wilfried Singo oldu.
2025 yılının yazında Monaco'dan yaklaşık 30 milyon euro karşılığında transfer edilen Singo'nun sarı-kırmızılılardaki macerası beklendiği gibi olmamıştı.
Sahada bulunduğu süre boyunca performansı ile beğeni toplayan 25 yaşındaki sağ bek, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrar yakalayamadı.
Transferinden bu yana 145 gününü sakatlıklarla boğuşarak geçiren Fildişi Sahilli oyuncu, toplamda 23 resmi müsabaka kaçırdı.
4.8 milyon euro'luk maaşı ile dikkat çeken Singo ile ilgili yaşanan o transfer gelişmesi gündem oldu.
Afrika basınında yer alan haberlere göre yetenekli oyuncu ile ilgilenen son kulüp Damac FC oldu.
İlgiden öteye giden Suudi Arabistan ekibi, Wilfried Singo için Galatasaray'a teklif sundu.
Sarı-kırmızılı yönetim ise henüz ne seviyede olduğu açıklanmayan o teklifi yetersiz bularak geri çevirdi.
Fildişi Sahilli oyuncunun ise Galatasaray'da kalarak gelişimine Süper Lig'de devam etmek istediği aktarıldı.
Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olan Singo'nun sözleşmesi Haziran 2030'da sona eriyor.