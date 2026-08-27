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Galatasaray'da santrfor transferi Noa Lang'a bağlı!

Transfer sezonun bitimine günler kala santrfor takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da gündeme gelen golcünün kadroya eklenebilmesinin, Noa Lang'a bağlı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da santrfor transferi Noa Lang'a bağlı!

Yeni sezona Arca Çorum FK beraberliği ile başlayan Galatasaray, son olarak Erzurumspor FK'yı deplasmanda 4-0 yenerek Trendyol Süper Lig'de yeni sezona "merhaba" dedi.

Galatasaray'da santrfor transferi Noa Lang'a bağlı!

Üst üste 5. şampiyonluk için kollarını sıvayan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde kadro planlaması da hız kesmeden sürüyor.

Galatasaray'da santrfor transferi Noa Lang'a bağlı!

Bu sezon rakiplerinin yaptığı yıldız transferler nedeniyle şampiyonluk yarışında zorlanmak istemeyen Cimbom, bir an önce eksik mevkilere takviye yapmak üzere harekete geçti.

Galatasaray'da santrfor transferi Noa Lang'a bağlı!

Bu doğrultuda öncelik, Mauro Icardi'nin vedasıyla birlikte Victor Osimhen'e destek olabilecek ve yoğun fikstürde Galatasaray'ı üzmeyecek bir golcü transferi.

Galatasaray'da santrfor transferi Noa Lang'a bağlı!

Sarı-kırmızılıların listesinde Arsenal forması giyen Gabriel Jesus'un ismi ön plana çıkarken transferdeki Noa Lang detayı dikkat çekiyor.

Galatasaray'da santrfor transferi Noa Lang'a bağlı!

TRANSFERDE RAKİP NAPOLI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, 29 yaşındaki tecrübeli santrfor için takibini sürdürürken Napoli'nin de Gabriel Jesus için ısrarcı olduğu ortaya çıkmıştı.

Galatasaray'da santrfor transferi Noa Lang'a bağlı!

Sakatlık geçmişi nedeniyle şüpheyle yaklaşılan Brezilyalı golcü, İtalyan basınında "kaçırılmaması gerekilen türde bir oyuncu" olarak değerlendirilmeye devam ediyordu.

Galatasaray'da santrfor transferi Noa Lang'a bağlı!

Serie A'da transfer perdesinin kapanacağı 1 Eylül tarihine kadar Gabriel Jesus'u renklerine bağlamak isteyen Napoli, bu hafta yoğun temaslar kurmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da santrfor transferi Noa Lang'a bağlı!

NAPOLI ZAMANLA YARIŞIYOR

Takımdaki maaş yükünü hafifletmek üzere bir transfer dönemi politikası izleyen Napoli yönetimi, Jesus'un transferini tamamlamak üzere iki ayrılıktan birinin gerçekleşmesini bekliyor.

Galatasaray'da santrfor transferi Noa Lang'a bağlı!

Bu isimlerden biri, geçtiğimiz sezonun devre arasında zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle bonservisi alınan ve hemen ardından Nottingham Forest'a kiralık olarak gönderilen Lorenzo Lucca.

Galatasaray'da santrfor transferi Noa Lang'a bağlı!

Bir diğer isim ise tıpkı Lucca gibi sezonun ikinci yarısı kiralık olarak gönderilen ve Galatasaray'da yarım sezonda taraftarların gönlüne taht kuran Noa Lang.

Galatasaray'da santrfor transferi Noa Lang'a bağlı!

İKİSİ DE SÜPER LİG İLE ANILIYOR

Lorenzo Lucca, Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile anılırken Noa Lang'ın da sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek istediği yönünde söylentiler bulunuyor.

Galatasaray'da santrfor transferi Noa Lang'a bağlı!

Napoli ise Gabriel Jesus transferinde vites artırmadan önce adı ayrılık listesinin üst sıralarına yazılan iki futbolcudan birinin takımdan gönderilmesini bekliyor.

Galatasaray'da santrfor transferi Noa Lang'a bağlı!

CITY'DE KUPAYA DOYDU

2016/17 sezonunun devre arasında Palmeiras'tan Manchester City'ye 32 milyon euro karşılığında transfer olan Gabriel Jesus, Pep Guardiola ile birlikte kupaya doymuştu.

Galatasaray'da santrfor transferi Noa Lang'a bağlı!

Manchester City ile birlikte 4 Premier Lig, 4 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Kupası kazanan Jesus ardından Arsenal'ın yolunu tutmuştu.

Galatasaray'da santrfor transferi Noa Lang'a bağlı!

Temmuz 2022'de 52 milyon euro bonservis ile geldiği Arsenal'da bugüne kadar 123 maça çıkan Brezilyalı santrfor, 32 gol/22 asistlik bir katkı sundu.

Galatasaray'da santrfor transferi Noa Lang'a bağlı!

SAKATLIK GEÇMİŞİ

Arsenal'a transfer olduğu 2022 yılından bu yana 80'e yakın resmi maç kaçıran Gabriel Jesus'un sakatlık geçmişi de kendisi ile ilgilenen kulüpler için önemli bir detay olmaya devam ediyor.

Galatasaray'da santrfor transferi Noa Lang'a bağlı!

2025 yılında çapraz bağ yırtığı nedeniyle 46 maç kaçıran ve sakatlığın performansına etkisi nedeniyle gözden düşen Jesus, bu sezon Arsenal forması ile henüz resmi maçta süre almadı.

Galatasaray'da santrfor transferi Noa Lang'a bağlı!

80 MİLYON EURO'YU GÖRDÜ

2018 yılında Manchester City forması ile kariyerinin en yüksek piyasa değerine (80 milyon euro) ulaşan yıldız golcünün güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'da santrfor transferi Noa Lang'a bağlı!

29 yaşındaki deneyimli santrfor için önümüzdeki günlerin hareketli geçmesi beklenirken Galatasaray'ın transferdeki duruşu merak konusu olmaya devam ediyor.

Galatasaray'da santrfor transferi Noa Lang'a bağlı!

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#Gabriel Jesus #Napoli #Arca Çorum FK #Erzurumspor FK #Trendyol Süper Lig #Okan Buruk #Victor Osimhen #Galatasaray #Noa Lang #Arsenal
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