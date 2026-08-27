Galatasaray'da santrfor transferi Noa Lang'a bağlı!
Transfer sezonun bitimine günler kala santrfor takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da gündeme gelen golcünün kadroya eklenebilmesinin, Noa Lang'a bağlı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi:
Yeni sezona Arca Çorum FK beraberliği ile başlayan Galatasaray, son olarak Erzurumspor FK'yı deplasmanda 4-0 yenerek Trendyol Süper Lig'de yeni sezona "merhaba" dedi.
Üst üste 5. şampiyonluk için kollarını sıvayan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde kadro planlaması da hız kesmeden sürüyor.
Bu sezon rakiplerinin yaptığı yıldız transferler nedeniyle şampiyonluk yarışında zorlanmak istemeyen Cimbom, bir an önce eksik mevkilere takviye yapmak üzere harekete geçti.