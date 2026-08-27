Dursun Özbek'ten kura sonrası Fenerbahçe sözleri!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu rakiplerin belli olmasının ardından açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarının kura sonuçlarına göre şekillenmediğini belirten Özbek, "Zaten Şampiyonlar Ligi için kadro kuruyoruz" derken taraftarlara da destek çağrısında bulundu.

Galatasaray'ın 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Sarı-kırmızılı ekip; Barcelona (İspanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Aston Villa (İngiltere), Sporting (Portekiz), Feyenoord (Hollanda), Lille (Fransa), Stuttgart (Almanya) ve AEK (Yunanistan) ile eşleşti.

Kura çekiminin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri ve transfer çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"GALATASARAY ALIŞIK"

Özbek, güçlü rakiplerle eşleşmelerinin Galatasaray için alışılmadık bir durum olmadığını belirterek, "Galatasaray'ın alışık olduğu zorluklardan... Daha önceki başarımızın üstüne çıkmak için gayret sarf edeceğiz. Bütün takımlara hayırlı olsun. Galatasaray, en iyisini yapmak için elinden geleni ortaya koyacak." dedi.

Türkiye'nin marka değerine de dikkat çeken Özbek, "Şampiyonlar Ligi'ne ne kadar Türk takımı gelirse, Türkiye'nin marka değeri yükselir. Fenerbahçe de bu sene geldi. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki takımlara da başarılar diliyorum. Onlar da ülke puanı için en iyisini yapacak." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN KADRO KURUYORUZ"

Transfer çalışmalarının kura sonuçlarına göre şekillenmediğini vurgulayan Galatasaray Başkanı, "Transfer çalışmalarımızı kura çekimine göre yapmıyoruz. Zaten Şampiyonlar Ligi için kadro kuruyoruz. Transfer çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

"TARAFTARIN DESTEĞİNİ İSTİYORUZ"

Dursun Özbek, sezon boyunca taraftar desteğinin önemine de vurgu yaparak, "Taraftarımızın bize bugüne kadar gösterdiği desteği, bugünden sonra da göstermelerini istiyoruz. Onların desteğiyle başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyoruz." dedi.