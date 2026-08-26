Noa Lang'dan Galatasaray'a transfer telefonu: Fedakarlık yapmaya hazırım

Galatasaray transfer haberleri | Kanat takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'a sürpriz bir transfer telefonu geldi. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında sarı-kırmızılılara kiralık olarak katılan Noa Lang, yetkililerle iletişime geçerek tekrar transfer olmak istediğini ifade etti. İşte detaylar...