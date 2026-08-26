CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Noa Lang'dan Galatasaray'a transfer telefonu: Fedakarlık yapmaya hazırım

Galatasaray transfer haberleri | Kanat takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'a sürpriz bir transfer telefonu geldi. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında sarı-kırmızılılara kiralık olarak katılan Noa Lang, yetkililerle iletişime geçerek tekrar transfer olmak istediğini ifade etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
KAĞAN SOYTORUN KAĞAN SOYTORUN
Noa Lang'dan Galatasaray'a transfer telefonu: Fedakarlık yapmaya hazırım

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig hedefleri doğrultusunda geniş bir rotasyon oluşturmak isteyen Galatasaray, transfer sezonunun bitmesine günler kala harekete geçti.

Noa Lang'dan Galatasaray'a transfer telefonu: Fedakarlık yapmaya hazırım

Kanat takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılara İtalya'dan sürpriz bir telefon geldi.

Noa Lang'dan Galatasaray'a transfer telefonu: Fedakarlık yapmaya hazırım

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Napoli'den kiralanan ve satın alma opsiyonu kullanılmayan Noa Lang, Galatasaray'a transferi için ilk adımları attı.

Noa Lang'dan Galatasaray'a transfer telefonu: Fedakarlık yapmaya hazırım

Il Mattino'da yer alan haberlere göre Hollandalı oyuncu, menajeriyle birlikte doğrudan Galatasaray yetkilileriyle iletişime geçti.

Noa Lang'dan Galatasaray'a transfer telefonu: Fedakarlık yapmaya hazırım

Yetkililerle telefon görüşmesi gerçekleştiren yıldız kanadın, Galatasaray'a tekrar transfer olmak istediğini bildirdiği öğrenildi.

Noa Lang'dan Galatasaray'a transfer telefonu: Fedakarlık yapmaya hazırım

27 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray'a transfer olmak için maaşında indirime gitmeye hazır olduğu da haberde yer alan bilgiler arasında.

Noa Lang'dan Galatasaray'a transfer telefonu: Fedakarlık yapmaya hazırım

Lang'ın bu hamlesinin, son günlerde Napoli'de geleceğine yönelik yaşadığı belirsizliğin ardından geldiği aktarıldı.

Noa Lang'dan Galatasaray'a transfer telefonu: Fedakarlık yapmaya hazırım

Hollandalı futbolcunun geçtiğimiz günlerde Genoa karşısında ikinci yarıda oyuna girerek etkili bir performans sergilediği belirtildi.

Noa Lang'dan Galatasaray'a transfer telefonu: Fedakarlık yapmaya hazırım

Ancak oyuncunun yeni sezon öncesinde yaşadığı güven eksikliği nedeniyle geleceğiyle ilgili bizzat harekete geçerek Galatasaray'a dönmek istediğini Napoli yönetimine ilettiği ifade edildi.

Noa Lang'dan Galatasaray'a transfer telefonu: Fedakarlık yapmaya hazırım

GALATASARAY PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Lang, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 19 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

Noa Lang'dan Galatasaray'a transfer telefonu: Fedakarlık yapmaya hazırım

Napoli ile sözleşmesi 2030 yazına kadar devam eden oyuncunun piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

Noa Lang'dan Galatasaray'a transfer telefonu: Fedakarlık yapmaya hazırım

İŞTE O HABER

#Noa Lang #Galatasaray #Şampiyonlar Ligi #Napoli
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
G.Saray'dan genç golcü için 30 milyon euroluk teklif!
Sonraki Haber
G.Saray'dan genç golcü için 30 milyon euroluk teklif!