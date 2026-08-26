Galatasaray transfer listesinde sürpriz bir isim ekledi: El Chadaille Bitshiabu
Savunma takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların, Bundesliga ekibi Leipzig'in 21 yaşındaki Fransız stoperi El Chadaille Bitshiabu'yu transfer listesine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Şu ana kadar Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov transferlerine resmiyet kazandıran sarı-kırmızılılar, Rafael Leao, Pape Matar Sarr, Ismaila Sarr ve Ermedin Demirovic gibi isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.
1. Transfer ve Tescil Dönemi sona ermeden birkaç takviye daha yapacak olan Cimbom, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.
Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'e alternatif arayan Aslan, aradığı ismi Fransa'da buldu.
Le Parisien'de yer alan habere göre; Galatasaray, Leipzig forması giyen Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu ile ilgileniyor.
LENS DE İSTİYOR
Haberde sarı-kırmızılıların yanı sıra Lens'in de 21 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.
Leipzig'in 1.96 boyundaki savunma oyuncusunu kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi.
PSG altyapısından yetişen El Chadaille Bitshiabu, 2023 yılında 15 milyon Euro karşılığında Leipzig'e transfer oldu.
Geçtiğimiz sezon Bundesliga ekibiyle çıktığı 14 maçta 746 dakika süre alan Fransız stoper, skor katkısı üretemedi.
Kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Bitshiabu'nun güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.