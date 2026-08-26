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Galatasaray transfer listesinde sürpriz bir isim ekledi: El Chadaille Bitshiabu

Savunma takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların, Bundesliga ekibi Leipzig'in 21 yaşındaki Fransız stoperi El Chadaille Bitshiabu'yu transfer listesine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

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Galatasaray transfer listesinde sürpriz bir isim ekledi: El Chadaille Bitshiabu

Yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray transfer listesinde sürpriz bir isim ekledi: El Chadaille Bitshiabu

Şu ana kadar Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov transferlerine resmiyet kazandıran sarı-kırmızılılar, Rafael Leao, Pape Matar Sarr, Ismaila Sarr ve Ermedin Demirovic gibi isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray transfer listesinde sürpriz bir isim ekledi: El Chadaille Bitshiabu

1. Transfer ve Tescil Dönemi sona ermeden birkaç takviye daha yapacak olan Cimbom, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

Galatasaray transfer listesinde sürpriz bir isim ekledi: El Chadaille Bitshiabu

Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'e alternatif arayan Aslan, aradığı ismi Fransa'da buldu.

Galatasaray transfer listesinde sürpriz bir isim ekledi: El Chadaille Bitshiabu

Le Parisien'de yer alan habere göre; Galatasaray, Leipzig forması giyen Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu ile ilgileniyor.

Galatasaray transfer listesinde sürpriz bir isim ekledi: El Chadaille Bitshiabu

LENS DE İSTİYOR

Haberde sarı-kırmızılıların yanı sıra Lens'in de 21 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray transfer listesinde sürpriz bir isim ekledi: El Chadaille Bitshiabu

Leipzig'in 1.96 boyundaki savunma oyuncusunu kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi.

Galatasaray transfer listesinde sürpriz bir isim ekledi: El Chadaille Bitshiabu

PSG altyapısından yetişen El Chadaille Bitshiabu, 2023 yılında 15 milyon Euro karşılığında Leipzig'e transfer oldu.

Galatasaray transfer listesinde sürpriz bir isim ekledi: El Chadaille Bitshiabu

Geçtiğimiz sezon Bundesliga ekibiyle çıktığı 14 maçta 746 dakika süre alan Fransız stoper, skor katkısı üretemedi.

Galatasaray transfer listesinde sürpriz bir isim ekledi: El Chadaille Bitshiabu

Kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Bitshiabu'nun güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.

#Leipzig #Bundesliga #Aleksey Batrakov #Rafael Leao #Ismaila Sarr #Ermedin Demirovic #Abdülkerim Bardakcı #Davinson Sanchez #PSG #Lens
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