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GALATASARAY HABERİ: Gabriel Martinelli için flaş transfer gelişmesi! Anlaşmaya varıldı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Gabriel Martinelli hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Brezilyalı oyuncu için kulüplerin anlaşmaya vardığı duyuruldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
KAĞAN SOYTORUN KAĞAN SOYTORUN
GALATASARAY HABERİ: Gabriel Martinelli için flaş transfer gelişmesi! Anlaşmaya varıldı

Kanat takviyesi yapmak için kolları sıvayan Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERİ: Gabriel Martinelli için flaş transfer gelişmesi! Anlaşmaya varıldı

Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde bulunan Gabriel Martinelli hakkındaki flaş gelişme duyuruldu.

GALATASARAY HABERİ: Gabriel Martinelli için flaş transfer gelişmesi! Anlaşmaya varıldı

Ben Jacobs'un haberine göre Al Hilal, Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

GALATASARAY HABERİ: Gabriel Martinelli için flaş transfer gelişmesi! Anlaşmaya varıldı

Suudi Arabistan ekibi ile Arsenal arasında, bonuslar dahil yaklaşık 66 milyon euro değerinde anlaşma sağlandığı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Gabriel Martinelli için flaş transfer gelişmesi! Anlaşmaya varıldı

Martinelli'ye ise sezon başına yaklaşık 20 milyon euroluk bir maaş teklif edildi.

GALATASARAY HABERİ: Gabriel Martinelli için flaş transfer gelişmesi! Anlaşmaya varıldı

Al-Hilal'in, transferi resmileştirmek için Brezilyalı yıldızın onayını vermesini beklediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ: Gabriel Martinelli için flaş transfer gelişmesi! Anlaşmaya varıldı

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Arsenal formasıyla 53 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, 11 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY HABERİ: Gabriel Martinelli için flaş transfer gelişmesi! Anlaşmaya varıldı

Gabriel Martinelli'nin piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY HABERİ: Gabriel Martinelli için flaş transfer gelişmesi! Anlaşmaya varıldı

Brezilyalı oyuncunun Arsenal ile sözleşmesi ise 2027 yazında sona erecek.

GALATASARAY HABERİ: Gabriel Martinelli için flaş transfer gelişmesi! Anlaşmaya varıldı

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#Galatasaray #Gabriel Martinelli #Arsenal #Al Hilal
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