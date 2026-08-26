GALATASARAY HABERİ: Gabriel Martinelli için flaş transfer gelişmesi! Anlaşmaya varıldı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Gabriel Martinelli hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Brezilyalı oyuncu için kulüplerin anlaşmaya vardığı duyuruldu. İşte detaylar...
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Kanat takviyesi yapmak için kolları sıvayan Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde bulunan Gabriel Martinelli hakkındaki flaş gelişme duyuruldu.
Ben Jacobs'un haberine göre Al Hilal, Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yaklaştı.
Suudi Arabistan ekibi ile Arsenal arasında, bonuslar dahil yaklaşık 66 milyon euro değerinde anlaşma sağlandığı belirtildi.
Martinelli'ye ise sezon başına yaklaşık 20 milyon euroluk bir maaş teklif edildi.
Al-Hilal'in, transferi resmileştirmek için Brezilyalı yıldızın onayını vermesini beklediği öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Arsenal formasıyla 53 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, 11 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Gabriel Martinelli'nin piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.
Brezilyalı oyuncunun Arsenal ile sözleşmesi ise 2027 yazında sona erecek.