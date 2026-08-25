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Galatasaraylı taraftarlara transfer müjdesi! Bu hafta içerisinde...

Galatasaray'da transfer gündeminde yaşanan son gelişme sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Yönetimin sürdürdüğü transfer çalışmasında önemli bir aşama kaydedildiği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaraylı taraftarlara transfer müjdesi! Bu hafta içerisinde...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

Galatasaraylı taraftarlara transfer müjdesi! Bu hafta içerisinde...

Okan Buruk'un öğrencileri bu kritik mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Galatasaraylı taraftarlara transfer müjdesi! Bu hafta içerisinde...

Sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaraylı taraftarlara transfer müjdesi! Bu hafta içerisinde...

Cimbom'da saha içinde bu gelişmeler yaşanırken saha dışında da gözler transfere çevrildi.

Galatasaraylı taraftarlara transfer müjdesi! Bu hafta içerisinde...

Galatasaray önceki sezonlara göre oldukça suskun bir transfer dönemi geçiriyor.

Galatasaraylı taraftarlara transfer müjdesi! Bu hafta içerisinde...

Sarı-kırmızılılar kadrosuna sadece Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov'u dahil etti.

Galatasaraylı taraftarlara transfer müjdesi! Bu hafta içerisinde...

Cimbom'da son olarak transfere dair flaş haber gün yüzüne çıktı.

Galatasaraylı taraftarlara transfer müjdesi! Bu hafta içerisinde...

Galatasaray'ı bu hafta hareketli saatler bekliyor.

Galatasaraylı taraftarlara transfer müjdesi! Bu hafta içerisinde...

Sarı-kırmızılıların takıma 2 ya da 3 transfer daha gerçekleştireceği bilgisi var.

Galatasaraylı taraftarlara transfer müjdesi! Bu hafta içerisinde...

Galatasaray bu hafta kalan takviyeleri de gerçekleştirerek transfer döneminin son haftasında fırsat kovalamak istiyor.

En çok çıkan iki isim ise Tottenham'dan Pape Matar Sarr ve Crystal Palace'tan Ismaila Sarr.

#Okan Buruk #Aleksey Batrakov #Trendyol Süper Lig #Galatasaray #Cimbom #Göztepe #Tottenham #Crystal Palace #Ismaila Sarr
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