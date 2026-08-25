Galatasaraylı taraftarlara transfer müjdesi! Bu hafta içerisinde...
Galatasaray'da transfer gündeminde yaşanan son gelişme sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Yönetimin sürdürdüğü transfer çalışmasında önemli bir aşama kaydedildiği öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek.
Okan Buruk'un öğrencileri bu kritik mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.