Galatasaray'da Okan Buruk'tan Renato Nhaga kararı!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, genç futbolcu Renato Nhaga hakkında kritik bir karar verdi. Sarı-kırmızılılarda geleceği merak konusu olan oyuncuyla ilgili gelişme dikkat çekti. İşte detaylar...