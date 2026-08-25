Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, genç futbolcu Renato Nhaga hakkında kritik bir karar verdi. Sarı-kırmızılılarda geleceği merak konusu olan oyuncuyla ilgili gelişme dikkat çekti. İşte detaylar...
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Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi.
Cimbom bu mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar bu maçın ardından ligin 3. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Aslan rakibini mağlup ederek ligde yeni bir seri başlatmak istiyor.
Karşılaşma öncesi Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'tan kritik kararlar gelmeye başladı.
Son olarak Galatasaray'da takımın 19 yaşındaki futbolcusu Renato Nhaga ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Orta sahada arayış içerisine giren Okan Buruk, takımın genç yıldızı Nhaga'ya daha fazla süre vermeye hazırlanıyor.
Genç oyuncu sergileyeceği performansa göre forma rekabetinde şans elde edecek.
Ancak Torreira ve Lemina'nın ilerleyen yaşları ve performanslarının her sene düşmesi nedeniyle Nhaga'ya şans verilecek.