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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Renato Nhaga kararı!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, genç futbolcu Renato Nhaga hakkında kritik bir karar verdi. Sarı-kırmızılılarda geleceği merak konusu olan oyuncuyla ilgili gelişme dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Renato Nhaga kararı!

Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Renato Nhaga kararı!

Cimbom bu mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Renato Nhaga kararı!

Sarı-kırmızılılar bu maçın ardından ligin 3. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Renato Nhaga kararı!

Aslan rakibini mağlup ederek ligde yeni bir seri başlatmak istiyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Renato Nhaga kararı!

Karşılaşma öncesi Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'tan kritik kararlar gelmeye başladı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Renato Nhaga kararı!

Son olarak Galatasaray'da takımın 19 yaşındaki futbolcusu Renato Nhaga ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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