Sky Sport DE'nin haberine göre 28 yaşındaki oyuncu takımda kendini çok rahat hissediyor ve hem kulübe hem de şehre büyük bir bağlılık duyuyor. Teknik direktör Sebastian Hoeneß'in kamuoyu önünde verdiği desteğin de onun için kritik olduğu da gelen bilgiler arasında.
Galatasaray, son ana kadar Stuttgart ile transfer görüşmelerini yürütmüştü ve teklifini bonuslarla beraber 20 milyon euro'ya varacak bir seviyeye çıkarmıştı. Ancak kulüplerarasında bir anlaşma sağlanamamıştı.
Alman basınının haberine göre transfer döneminin son gününe kadar olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı takdirde Demirovic Stuttgart'ta kalacak.
Yıldız forvet kulübü Stuttgart ile toplamda çıktığı 88 maçta takımına 32 gol ve 11 asistlik katkı sağlamıştı.
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