Galatasaray'ın transfer etmek istediği Demirovic son kararını verdi!

Galatasaray'ın santrfor transferi için yürüttüğü çalışmalara Almanya'dan haber geldi. Sarı-kırmızılıların listesindeki yıldız isim için yaşanan gelişme, transfer gündemine bomba gibi düştü. İşte tüm detaylar...