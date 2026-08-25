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Galatasaray'ın transfer etmek istediği Demirovic son kararını verdi!

Galatasaray'ın santrfor transferi için yürüttüğü çalışmalara Almanya'dan haber geldi. Sarı-kırmızılıların listesindeki yıldız isim için yaşanan gelişme, transfer gündemine bomba gibi düştü. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Demirovic son kararını verdi!

Yeni sezonda Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Demirovic son kararını verdi!

Sarı-kırmızılılar son olarak kadrosuna Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov'u katmıştı.

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Demirovic son kararını verdi!

Santrafor bölgesine de bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri çok uzun süredir Ermedin Demirovic'ti. Fakat Almanya'dan kötü bir haber geldi.

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Demirovic son kararını verdi!

Sky Sport DE'nin haberine göre 28 yaşındaki oyuncu takımda kendini çok rahat hissediyor ve hem kulübe hem de şehre büyük bir bağlılık duyuyor. Teknik direktör Sebastian Hoeneß'in kamuoyu önünde verdiği desteğin de onun için kritik olduğu da gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Demirovic son kararını verdi!

Galatasaray, son ana kadar Stuttgart ile transfer görüşmelerini yürütmüştü ve teklifini bonuslarla beraber 20 milyon euro'ya varacak bir seviyeye çıkarmıştı. Ancak kulüplerarasında bir anlaşma sağlanamamıştı.

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Demirovic son kararını verdi!

Demirovic ise geleceğinin bir an önce netleşmesini istiyordu ve artık kararını verdi. Alman basınına göre Demirovic'in son kararı Stuttgart'ta kalmak yönünde.

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Demirovic son kararını verdi!

Alman basınının haberine göre transfer döneminin son gününe kadar olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı takdirde Demirovic Stuttgart'ta kalacak.

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Demirovic son kararını verdi!

Yıldız forvet kulübü Stuttgart ile toplamda çıktığı 88 maçta takımına 32 gol ve 11 asistlik katkı sağlamıştı.

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Demirovic son kararını verdi!

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#Lokomotiv Moskova #Aleksey Batrakov #Ermedin Demirovic #Stuttgart #Galatasaray
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