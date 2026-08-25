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Galatasaray Rafael Leao ile anlaşma sağladı! Transferdeki tek engel...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Milan'dan kadroya katılmak istenen Rafael Leao ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların, Portekizli yıldızla sözleşme şartlarında büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Galatasaray Rafael Leao ile anlaşma sağladı! Transferdeki tek engel...

Galatasaray'ın, Milan'dan ayrılması gündemde olan Rafael Leao'nun transferi için önemli bir aşama kaydettiği öne sürüldü.

Galatasaray Rafael Leao ile anlaşma sağladı! Transferdeki tek engel...

Foot Mercato'nun haberine göre, 27 yaşındaki Portekizli yıldız ile Galatasaray arasında sözleşme şartlarının ana hatları konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Galatasaray Rafael Leao ile anlaşma sağladı! Transferdeki tek engel...

Leao'nun, sarı-kırmızılıların sportif projesinden oldukça etkilendiği ve Süper Lig'in coşkulu atmosferinde forma giyme fikrine sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray Rafael Leao ile anlaşma sağladı! Transferdeki tek engel...

GALATASARAY TRANSFER İÇİN BASTIRIYOR

Galatasaray yönetiminin, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak konusunda son derece kararlı olduğu ve transfer döneminin son bölümünde operasyonu tamamlamak için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.

Galatasaray Rafael Leao ile anlaşma sağladı! Transferdeki tek engel...

Ancak Galatasaray ile Milan arasındaki görüşmelerde bonservis konusunda önemli bir anlaşmazlık bulunuyor.

Galatasaray Rafael Leao ile anlaşma sağladı! Transferdeki tek engel...

Sarı-kırmızılılar, Leao'yu kiralık olarak kadrosuna katmayı öncelikli seçenek olarak değerlendirirken Milan'ın Portekizli oyuncuyla yollarını bonservisiyle ayırmak istediği kaydedildi.

Galatasaray Rafael Leao ile anlaşma sağladı! Transferdeki tek engel...

İki kulüp arasındaki bu farklı yaklaşım, Rafael Leao ile ciddi şekilde ilgilenen Aston Villa seçeneğini de gündemde tutuyor.

Galatasaray Rafael Leao ile anlaşma sağladı! Transferdeki tek engel...

Premier Lig ekibinin Leao'ya ilgisinin somut olduğu ve kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Galatasaray Rafael Leao ile anlaşma sağladı! Transferdeki tek engel...

Bununla birlikte Aston Villa'nın yürüttüğü temasların, Galatasaray'ın yoğun girişimlerine kıyasla daha yavaş ilerlediği aktarıldı. Ayrıca çok sayıda menajer ve aracının transfer sürecine dahil olmaya çalışmasının, Aston Villa ile olası bir anlaşmanın ilerlemesini zorlaştırdığı ifade edildi.

Galatasaray Rafael Leao ile anlaşma sağladı! Transferdeki tek engel...

Galatasaray cephesinin ise transferi sonuçlandırmak için girişimlerini hızlandırdığı ve Leao konusunda son ana kadar tüm imkanlarını kullanacağı öne sürüldü.

#Galatasaray #Milan #Rafael Leao #Premier Lig #Süper Lig #Aston Villa #Portekiz
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