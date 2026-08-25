Galatasaray Rafael Leao ile anlaşma sağladı! Transferdeki tek engel...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Milan'dan kadroya katılmak istenen Rafael Leao ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların, Portekizli yıldızla sözleşme şartlarında büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)