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Galatasaray'da Demirovic sesleri! Yapılan teklif ortaya çıktı

Kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, mutlu sona yaklaştı. Sarı-kırmızılıların Stuttgart forması giyen Bosnalı yıldız Ermedin Demirovic için yapmış olduğu teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

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Galatasaray'da Demirovic sesleri! Yapılan teklif ortaya çıktı

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar forvet hattını güçlendirmek adına harekete geçti.

Galatasaray'da Demirovic sesleri! Yapılan teklif ortaya çıktı

Alman kulübü Stuttgart'ta oynayan Ermedin Demirovic listede öne çıktı. Fotomaç'ın haberine göre yönetim, Demirovic için Stuttgart'a resmi teklifini iletti.

Galatasaray'da Demirovic sesleri! Yapılan teklif ortaya çıktı

Transferde önemli mesafe kat edildiği belirtildi. Bundesliga temsilcisinin teklifi değerlendirme aşamasında olduğu vurgulandı. Cimbom'un 28 yaşındaki yıldızın bonservisi için Stuttgart'a 15 milyon euro önerdiği bildirildi.

Galatasaray'da Demirovic sesleri! Yapılan teklif ortaya çıktı

ŞAMPİYONLAR LİGİ ETKİSİ
Stuttgart'ın söz konusu teklifte zam istediği kaydedildi. Bosna Hersekli forvetin özellikle Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray'da Demirovic sesleri! Yapılan teklif ortaya çıktı

Bundesliga temsilcisiyle Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olan 28 yaşındaki yıldız için görüşmeler devam ediyor.

Galatasaray'da Demirovic sesleri! Yapılan teklif ortaya çıktı

Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Ermedin Demirovic konusunda bir başka Alman takımı Eintracht Frankfurt'un da teklif yaptığı aktarıldı.

Galatasaray'da Demirovic sesleri! Yapılan teklif ortaya çıktı

STUTTGART'TAN ACİL TOPLANTI
Alman basınında yer alan haberlerde; Stuttgart'ın Galatasaray'dan gelen teklifin ardından önemli bir toplantı yaptığı kaydedildi. Bundesliga ekibinin yöneticileri, sarı-kırmızılıların teklifini masaya yatırdı.

Galatasaray'da Demirovic sesleri! Yapılan teklif ortaya çıktı

Demirovic'in de Galatasaray'a gitmeye sıcak bakması transfer ihtimalini güçlendirdi. Stuttgart kulübü tarafından kısa süre içerisinde Cimbom'a cevap verilmesi planlanıyor.

Galatasaray'da Demirovic sesleri! Yapılan teklif ortaya çıktı

GOL SAYISI ÇİFT HANELERDE
Cimbom'un listesindeki Ermedin Demirovic, kariyerinde son üç sezonda gol sayılarında çift hanelere çıktı. Augsburg ile 2023-24'te 15 gole varan Demirovic, 2024-25'te Stuttgart'la 17 gol, geçen sezon da 15 gole ulaşmıştı.

Galatasaray'da Demirovic sesleri! Yapılan teklif ortaya çıktı

Bosna Hersek Milli Takımı'nın da golcülerinden olan 28 yaşındaki futbolcu, yeni bir transfere sıcak bakıyor.

#GS Spor Haberi #Galatasaray #Cimbom #Eintracht Frankfurt #Ermedin Demirovic #Bundesliga #Şampiyonlar Ligi #Stuttgart
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