Galatasaray'da Demirovic sesleri! Yapılan teklif ortaya çıktı

Kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, mutlu sona yaklaştı. Sarı-kırmızılıların Stuttgart forması giyen Bosnalı yıldız Ermedin Demirovic için yapmış olduğu teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)