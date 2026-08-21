ŞAMPİYONLAR LİGİ ETKİSİ
Stuttgart'ın söz konusu teklifte zam istediği kaydedildi. Bosna Hersekli forvetin özellikle Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ifade edildi.
Bundesliga temsilcisiyle Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olan 28 yaşındaki yıldız için görüşmeler devam ediyor.
STUTTGART'TAN ACİL TOPLANTI
Alman basınında yer alan haberlerde; Stuttgart'ın Galatasaray'dan gelen teklifin ardından önemli bir toplantı yaptığı kaydedildi. Bundesliga ekibinin yöneticileri, sarı-kırmızılıların teklifini masaya yatırdı.
Demirovic'in de Galatasaray'a gitmeye sıcak bakması transfer ihtimalini güçlendirdi. Stuttgart kulübü tarafından kısa süre içerisinde Cimbom'a cevap verilmesi planlanıyor.
GOL SAYISI ÇİFT HANELERDE
Cimbom'un listesindeki Ermedin Demirovic, kariyerinde son üç sezonda gol sayılarında çift hanelere çıktı. Augsburg ile 2023-24'te 15 gole varan Demirovic, 2024-25'te Stuttgart'la 17 gol, geçen sezon da 15 gole ulaşmıştı.
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