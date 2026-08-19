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Galatasaray, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Galatasaray, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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