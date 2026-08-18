TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yerli hamlesi! İki isimden biri gelecek

Galatasaray'da yeni sezon planlamaları dört bir koldan devam ederken, yönetim 10+4 kuralına göre hamleler yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar transferde 2 milli oyuncuyu listesine ekledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri