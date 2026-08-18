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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yerli hamlesi! İki isimden biri gelecek

Galatasaray'da yeni sezon planlamaları dört bir koldan devam ederken, yönetim 10+4 kuralına göre hamleler yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar transferde 2 milli oyuncuyu listesine ekledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yerli hamlesi! İki isimden biri gelecek

Mauro Icardi'yle yolların ayrılmasının ardından santrfor transferi yapamayan ve sezona sadece Victor Osimhen'le giren Galatasaray, Nijeryalı oyuncunun arkasına yerli bir takviye yapma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yerli hamlesi! İki isimden biri gelecek

Fotomaç'ın haberine göre, bunun nedeni de 10+4 kuralı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yerli hamlesi! İki isimden biri gelecek

Yabancı hakkını yedek santrfordan yana kullanmak istemeyen sarı-kırmızılılar, Nijeryalı süper starın yedeği olarak iki isim üzerine yoğunlaştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yerli hamlesi! İki isimden biri gelecek

Bu isimler; Porto'dan Deniz Gül ve Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yerli hamlesi! İki isimden biri gelecek

22 yaşındaki santrfor için Portekiz ekibiyle temas kuruldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yerli hamlesi! İki isimden biri gelecek

Sarı-kırmızılılar, milli oyuncuyu kadrosuna katamazsa rotasını Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım'a çevirecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yerli hamlesi! İki isimden biri gelecek

FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında Deniz Gül'ü kadrosuna katmak istemiş hatta Porto'yla da belirli bir anlaşma mesafesine gelmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yerli hamlesi! İki isimden biri gelecek

Ancak 22 yaşındaki oyuncu, "Ben Galatasaraylıyım" diyerek Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmemişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yerli hamlesi! İki isimden biri gelecek

BERTUĞ'A SERVET İSTENİYOR

Başakşehir, geçen sezon başında Rennes'den 2 milyon 200 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Bertuğ Yıldırım için adeta servet istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yerli hamlesi! İki isimden biri gelecek

Turuncu-lacivertlilerin 24 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro talep ettiği belirtildi.

#Nijerya #GS Spor #Galatasaray #Portekiz #Porto
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