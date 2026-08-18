TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yerli hamlesi! İki isimden biri gelecek
Galatasaray'da yeni sezon planlamaları dört bir koldan devam ederken, yönetim 10+4 kuralına göre hamleler yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar transferde 2 milli oyuncuyu listesine ekledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri
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Mauro Icardi'yle yolların ayrılmasının ardından santrfor transferi yapamayan ve sezona sadece Victor Osimhen'le giren Galatasaray, Nijeryalı oyuncunun arkasına yerli bir takviye yapma kararı aldı.
Fotomaç'ın haberine göre, bunun nedeni de 10+4 kuralı.
Yabancı hakkını yedek santrfordan yana kullanmak istemeyen sarı-kırmızılılar, Nijeryalı süper starın yedeği olarak iki isim üzerine yoğunlaştı.
Bu isimler; Porto'dan Deniz Gül ve Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım.
22 yaşındaki santrfor için Portekiz ekibiyle temas kuruldu.
Sarı-kırmızılılar, milli oyuncuyu kadrosuna katamazsa rotasını Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım'a çevirecek.
FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında Deniz Gül'ü kadrosuna katmak istemiş hatta Porto'yla da belirli bir anlaşma mesafesine gelmişti.
Ancak 22 yaşındaki oyuncu, "Ben Galatasaraylıyım" diyerek Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmemişti.
BERTUĞ'A SERVET İSTENİYOR
Başakşehir, geçen sezon başında Rennes'den 2 milyon 200 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Bertuğ Yıldırım için adeta servet istiyor.
Turuncu-lacivertlilerin 24 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro talep ettiği belirtildi.