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Cimbom'a Danimarkalı forvet! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir atak geldi. Forvete takviye yapacak olan sarı kırmızılılar, 21 yaşındaki Danimarkalı golcüyü gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi:
Cimbom'a Danimarkalı forvet! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2026/27 sezonunun ilk maçında Arca Çorum FK ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

Cimbom'a Danimarkalı forvet! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Sarı-kırmızılıların gollerini 53'üncü ile 90'ıncı dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.

Cimbom'a Danimarkalı forvet! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Arca Çorum FK'nın golleri ise 59'uncu dakikada Alexandros Kyziridis ve 61'inci dakikada Jesus Ramirez'den geldi.

Cimbom'a Danimarkalı forvet! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Konuk ekibin mücadeledeki ilk golünü kaydeden Alexandros Kyziridis, 70'inci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Cimbom'a Danimarkalı forvet! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yeni sezona puan kaybı ile başlamış oldu.

Cimbom'a Danimarkalı forvet! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Öte yandan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Cimbom'a Danimarkalı forvet! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Sarı-kırmızılılar, Icardi'nin ayılığı sonrası Osimhen'e alternatif oluşturabilecek bir santrforu kadrosuna katmak istiyor.

Cimbom'a Danimarkalı forvet! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Fotomaç'ın haberine göre, hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Leipzig'de forma giyen Conrad Harder'i de listeye ekledi.

Cimbom'a Danimarkalı forvet! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Danimarkalı oyuncu için Alman ekibiyle temaslara başlayan sarı-kırmızılıların, satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi.

Cimbom'a Danimarkalı forvet! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Piyasa değeri 17 milyon euro olan 21 yaşındaki Danimarkalı santrfor, geçen sezon Leipzig'de 32 maçta; 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

#Danimarka #Galatasaray #Cimbom #Icardi #Trendyol Süper Lig #Victor Osimhen #Leipzig #Arca Çorum FK
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