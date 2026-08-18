Cimbom'a Danimarkalı forvet! Galatasaray'dan sürpriz transfer
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir atak geldi. Forvete takviye yapacak olan sarı kırmızılılar, 21 yaşındaki Danimarkalı golcüyü gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
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Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2026/27 sezonunun ilk maçında Arca Çorum FK ile sahasında 2-2 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılıların gollerini 53'üncü ile 90'ıncı dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.
Arca Çorum FK'nın golleri ise 59'uncu dakikada Alexandros Kyziridis ve 61'inci dakikada Jesus Ramirez'den geldi.
Konuk ekibin mücadeledeki ilk golünü kaydeden Alexandros Kyziridis, 70'inci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yeni sezona puan kaybı ile başlamış oldu.
Öte yandan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-kırmızılılar, Icardi'nin ayılığı sonrası Osimhen'e alternatif oluşturabilecek bir santrforu kadrosuna katmak istiyor.
Fotomaç'ın haberine göre, hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Leipzig'de forma giyen Conrad Harder'i de listeye ekledi.
Danimarkalı oyuncu için Alman ekibiyle temaslara başlayan sarı-kırmızılıların, satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi.
Piyasa değeri 17 milyon euro olan 21 yaşındaki Danimarkalı santrfor, geçen sezon Leipzig'de 32 maçta; 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.