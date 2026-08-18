Cimbom'a Danimarkalı forvet! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir atak geldi. Forvete takviye yapacak olan sarı kırmızılılar, 21 yaşındaki Danimarkalı golcüyü gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri