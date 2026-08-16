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Galatasaray'dan Malick Fofana takibi! U23 için adaylardan biri

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken sol kanat için iki sürpriz isim gündeme geldi. Fransız basını, Lyon'un genç yıldızı Malick Fofana'nın yanı sıra Real Betis forması giyen Abdessamad Ezzalzouli'nin de sarı-kırmızılıların radarında olduğunu öne sürdü.

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Galatasaray'dan Malick Fofana takibi! U23 için adaylardan biri

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray'dan Malick Fofana takibi! U23 için adaylardan biri

Sarı-kırmızılı yönetim, hücum hattını güçlendirmek için Avrupa'daki önemli oyuncuları yakından takip ediyor.

Galatasaray'dan Malick Fofana takibi! U23 için adaylardan biri

Fransa basını, Galatasaray'ın Olympique Lyon forması giyen Malick Fofana'yı transfer gündemine aldığını öne sürdü.

Galatasaray'dan Malick Fofana takibi! U23 için adaylardan biri

21 yaşındaki Belçikalı sol kanadın güncel piyasa değerinin 30 milyon euro olduğu belirtildi.

Galatasaray'dan Malick Fofana takibi! U23 için adaylardan biri

Fofana'nın Lyon ile 2028 yılına kadar geçerli sözleşmesinin bulunması, olası transferi zorlaştıran önemli detaylardan biri olarak öne çıkıyor.

Galatasaray'dan Malick Fofana takibi! U23 için adaylardan biri

Sarı-kırmızılıların genç oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

Galatasaray'dan Malick Fofana takibi! U23 için adaylardan biri

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın sol kanat için değerlendirdiği isimlerden birinin de Real Betis'ten Abdessamad Ezzalzouli olduğu aktarıldı.

Galatasaray'dan Malick Fofana takibi! U23 için adaylardan biri

24 yaşındaki Faslı futbolcunun da Cimbom'un transfer radarında yer aldığı vurgulandı.

Galatasaray'dan Malick Fofana takibi! U23 için adaylardan biri

Sarı-kırmızılı yönetimin iki oyuncunun durumunu ve transfer şartlarını değerlendirdiği kaydedildi.

Galatasaray'dan Malick Fofana takibi! U23 için adaylardan biri

Galatasaray'ın önümüzdeki dönemde kanat bölgesine yönelik çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.

#Real Betis #Lyon #Galatasaray
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