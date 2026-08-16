Galatasaray'dan Malick Fofana takibi! U23 için adaylardan biri
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken sol kanat için iki sürpriz isim gündeme geldi. Fransız basını, Lyon'un genç yıldızı Malick Fofana'nın yanı sıra Real Betis forması giyen Abdessamad Ezzalzouli'nin de sarı-kırmızılıların radarında olduğunu öne sürdü.
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, hücum hattını güçlendirmek için Avrupa'daki önemli oyuncuları yakından takip ediyor.
Fransa basını, Galatasaray'ın Olympique Lyon forması giyen Malick Fofana'yı transfer gündemine aldığını öne sürdü.
21 yaşındaki Belçikalı sol kanadın güncel piyasa değerinin 30 milyon euro olduğu belirtildi.
Fofana'nın Lyon ile 2028 yılına kadar geçerli sözleşmesinin bulunması, olası transferi zorlaştıran önemli detaylardan biri olarak öne çıkıyor.
Sarı-kırmızılıların genç oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın sol kanat için değerlendirdiği isimlerden birinin de Real Betis'ten Abdessamad Ezzalzouli olduğu aktarıldı.
24 yaşındaki Faslı futbolcunun da Cimbom'un transfer radarında yer aldığı vurgulandı.
Sarı-kırmızılı yönetimin iki oyuncunun durumunu ve transfer şartlarını değerlendirdiği kaydedildi.
Galatasaray'ın önümüzdeki dönemde kanat bölgesine yönelik çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.