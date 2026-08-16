Galatasaray'dan Malick Fofana takibi! U23 için adaylardan biri

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken sol kanat için iki sürpriz isim gündeme geldi. Fransız basını, Lyon'un genç yıldızı Malick Fofana'nın yanı sıra Real Betis forması giyen Abdessamad Ezzalzouli'nin de sarı-kırmızılıların radarında olduğunu öne sürdü.