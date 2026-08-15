Galatasaray, Aleksey Batrakov için kesenin ağzını iyice açtı!
Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki yıldızı Aleksey Batrakov için resmi teklifini yaptı. Sarı-kırmızılıların bonuslarla birlikte yaptığı teklife teklifine Rus kulübünün yanıt vermesi bekleniyor. İşte transferde tüm detaylar...
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Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürürken Lokomotiv Moskova'nın genç 10 numarası Aleksey Batrakov için girişimlerini hızlandırdı.
Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Rus kulübüne bonuslar hariç 25 milyon euro, bonuslarla birlikte toplam 28 milyon euro seviyesinde bir teklifte bulundu.
Transfer görüşmelerinde ödeme planının da önemli bir başlık olduğu kaydedildi.
Galatasaray'ın Batrakov ile anlaşma sağlamasının ardından gözler Lokomotiv Moskova'nın vereceği yanıta çevrildi.
Rus kulübünün 25+3 milyon euroluk teklife vereceği cevap, transferin kaderini belirleyecek.
Lokomotiv Moskova'nın Galatasaray'a bu hafta içerisinde yanıt vermesi bekleniyor.
Yabancı oyuncu kuralına uyan 21 yaşındaki Rus futbolcunun transferi Galatasaray için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.
Batrakov ve menajerlerinin Galatasaray'a transfer olmayı çok istediği ve bu doğrultuda birçok haktan feragat ettikleri aktarıldı.
Sarı-kırmızılıların yapacağı görüşmelerin ardından Batrakov transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği netlik kazanacak.
Genç yıldız, Rusya Ligi'nde ilk 4 maç sonunda 1 gol ve 1 asiste imza attı.