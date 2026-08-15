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Galatasaray, Aleksey Batrakov için kesenin ağzını iyice açtı!

Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki yıldızı Aleksey Batrakov için resmi teklifini yaptı. Sarı-kırmızılıların bonuslarla birlikte yaptığı teklife teklifine Rus kulübünün yanıt vermesi bekleniyor. İşte transferde tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray, Aleksey Batrakov için kesenin ağzını iyice açtı!

Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürürken Lokomotiv Moskova'nın genç 10 numarası Aleksey Batrakov için girişimlerini hızlandırdı.

Galatasaray, Aleksey Batrakov için kesenin ağzını iyice açtı!

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Rus kulübüne bonuslar hariç 25 milyon euro, bonuslarla birlikte toplam 28 milyon euro seviyesinde bir teklifte bulundu.

Galatasaray, Aleksey Batrakov için kesenin ağzını iyice açtı!

Transfer görüşmelerinde ödeme planının da önemli bir başlık olduğu kaydedildi.

Galatasaray, Aleksey Batrakov için kesenin ağzını iyice açtı!

Galatasaray'ın Batrakov ile anlaşma sağlamasının ardından gözler Lokomotiv Moskova'nın vereceği yanıta çevrildi.

Galatasaray, Aleksey Batrakov için kesenin ağzını iyice açtı!

Rus kulübünün 25+3 milyon euroluk teklife vereceği cevap, transferin kaderini belirleyecek.

Galatasaray, Aleksey Batrakov için kesenin ağzını iyice açtı!

Lokomotiv Moskova'nın Galatasaray'a bu hafta içerisinde yanıt vermesi bekleniyor.

Galatasaray, Aleksey Batrakov için kesenin ağzını iyice açtı!

Yabancı oyuncu kuralına uyan 21 yaşındaki Rus futbolcunun transferi Galatasaray için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

Galatasaray, Aleksey Batrakov için kesenin ağzını iyice açtı!

Batrakov ve menajerlerinin Galatasaray'a transfer olmayı çok istediği ve bu doğrultuda birçok haktan feragat ettikleri aktarıldı.

Galatasaray, Aleksey Batrakov için kesenin ağzını iyice açtı!

Sarı-kırmızılıların yapacağı görüşmelerin ardından Batrakov transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği netlik kazanacak.

Galatasaray, Aleksey Batrakov için kesenin ağzını iyice açtı!

Genç yıldız, Rusya Ligi'nde ilk 4 maç sonunda 1 gol ve 1 asiste imza attı.

#Lokomotiv Moskova #Galatasaray
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