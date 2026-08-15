Galatasaray, Aleksey Batrakov için kesenin ağzını iyice açtı!

Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki yıldızı Aleksey Batrakov için resmi teklifini yaptı. Sarı-kırmızılıların bonuslarla birlikte yaptığı teklife teklifine Rus kulübünün yanıt vermesi bekleniyor. İşte transferde tüm detaylar...