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Galatasaray eski yıldızı için yeniden devrede! Yapılan teklif ortaya çıktı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir iddia gündeme geldi. Kadrosuna bir sol kanat eklemesi yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların eski yıldızı için teklif yaptığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

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Galatasaray eski yıldızı için yeniden devrede! Yapılan teklif ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK ile berabere kalan Galatasaray, transferde gaza bastı.

Galatasaray eski yıldızı için yeniden devrede! Yapılan teklif ortaya çıktı

Transfer döneminde kadrosuna yalnızca Lesley Ugochukwu'yu katan sarı-kırmızılı ekip, ligde yaşanan puan kaybının ardından transfere odaklandı.

Galatasaray eski yıldızı için yeniden devrede! Yapılan teklif ortaya çıktı

Hücum hattındaki rotasyon eksikliğinden dolayı sorun yaşayan Galatasaray, bu bölgeye takviye yapmak için kolları sıvadı.

Galatasaray eski yıldızı için yeniden devrede! Yapılan teklif ortaya çıktı

Transferin suskun takımlarından Galatasaray, sol kanadını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray eski yıldızı için yeniden devrede! Yapılan teklif ortaya çıktı

Adı transferde Rafael Leao, Gabriel Martinelli, Ez Abde gibi isimlerle anılan Galatasaray, yıldız bir hamle yapmayı hedefliyor.

Galatasaray eski yıldızı için yeniden devrede! Yapılan teklif ortaya çıktı

Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli'den olumsuz yanıt alınması durumunda B ve C planlarını devreye sokacak.

Galatasaray eski yıldızı için yeniden devrede! Yapılan teklif ortaya çıktı

Sarı-kırmızılılar, geçen sezonun ikinci devresinde kiraladıkları Napoli forması giyen Noa Lang için resmi girişimde bulundu.

Galatasaray eski yıldızı için yeniden devrede! Yapılan teklif ortaya çıktı

Sabah'ın haberine göre, Aslan'ın 27 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibine 15 milyon Euro bonservis teklif ettiği belirtildi.

Galatasaray eski yıldızı için yeniden devrede! Yapılan teklif ortaya çıktı

Çizme kulübünün ise 20 milyon Euro istediği aktarıldı. Görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

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