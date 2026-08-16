Galatasaray eski yıldızı için yeniden devrede! Yapılan teklif ortaya çıktı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir iddia gündeme geldi. Kadrosuna bir sol kanat eklemesi yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların eski yıldızı için teklif yaptığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)