Spor yazarları Galatasaray-Arca Çorum FK maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig 2026/2027 sezonu açılış maçında son şampiyon Galatasaray, ligin yeni ekibi Arca Çorum FK'yı konuk etti. İki ekip karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, spor yazarları mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
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ZEKİ UZUNDURUKAN-BU G.SARAY'IN İLACI BRUNO FERNANDES!
Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in yeni takımı Arca Çorum FK karşısında maça hızlı başladı. Ama ilk yarıda Galatasaray adına "Aman Allahım! Bu pozisyon nasıl kaçtı?" diyebileceğimiz bir aksiyon göremedik. Tam 18 yeni transfer yaparak Galatasaray karşısına çıkan Çorum FK ise ilk 45'te üretkenlikten çok uzaktı. Evet geçiş hücumları yakaladılar ama son paslarda ve son vuruşlarda etkisiz kaldılar. İlk 45'te Uğurcan Çakır'a hiç iş düşmedi.
Çorum FK kalecisi Felipe ise müthiş kurtarışları ve kalesindeki soğukkanlı görüntüsü ile dikkat çekti. Galatasaray'da kenar hücumcuları Barış Alper ve Leroy Sane, ilk yarıda Osimhen'i yeteri kadar topla buluşturamadı. Gökhan Sazdağı, Barış'ı iyi marke etti. Kanatlar çalışmayınca Okan hoca da Yunus ve Sara ile göbekten Çorum defansını delmeye çalıştı. Çorum FK orta alanı bu kadar etkisizken Galatasaray daha hızlı hücumlar yapabilirdi. Yavaş oyun, rakibin savunmada pozisyon almasını kolaylaştırdı. İlk yarıda Osimhen'i de çok iyi marke ettiler.
İlk yarıda harika kurtarışlar yapan Felipe, ikinci yarıda Osimhen'in golüne engel olamadı. Osimhen, Felipe'nin adeta avucunun içindeki topu ayağı ile çaldı. O nasıl top çalmak Osimhen! Ama söz konusu olan Osimhen! Bir uzay golcüsü... Bugüne kadar böyle imkansız gibi görünen golleri attı. Dün de ağları böyle bir pozisyonda havalandırdı. O yüzden Galatasaray, Osimhen'e talip olan takımlardan 150 milyon euro istiyor. Bu parayı eder mi? Fazlasıyla eder!
Galatasaray öne geçtiği maçta bir anda geriye düştü. Şaka gibi... Koca Galatasaray, hem de evinde Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK'dan iki dakikada iki gol yedi. Hem de öyle böyle goller değil! Konuk ekibin ilk golü uzun menzilli bir füze adeta. Uğurcan Çakır topu bile göremedi. Kyziridis gerçekten sezonun belki de en güzel gollerinden birini attı daha ligin ilk haftasında. İkinci gol ise öyle amatörce yenilen bir gol ki...
Davinson Sanchez'in adeta asistinde Ramirez, Uğurcan'ın üzerinden topu aşırtarak Rams Park'ı derin bir sessizliğe gömdü. Galatasaray şok gollerle geriye düşünce, tribünlerden 'yönetim istifa!' sesleri yükseldi. Bu yönetim yıllardır Galatasaray'ı şampiyon yapan yönetim! Yönetime de Okan hocaya da haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Sakin olmak ve sabır göstermek lazım. Çorum FK, öne geçtikten sonra çok da iyi oynarken bir anda 10 kişi kaldı. Yunus'a arkadan sert bir müdahalede bulunan Kyziridis, 70'te kırmızı kart gördü.
Hakem Batuhan Kolak, pozisyona çok yakındı ve direkt kırmızıyı çıkardı. Galatasaray'ın hazırlık maçlarındaki görüntüsü hiç iyi değildi! Bütün futbolcular form olarak sezonun çok gerisindeydiler. Dün Osimhen hem takımı, hem yönetimi, hem de Okan hocayı kurtaran isim oldu. Yönetim acilen beklenen büyük transferleri yapmalı. Bu takımın ilacı Bruno Fernandes! Yönetim ne yapıp edip bu transferi yapmalı. Yoksa hayal kırıklığı içinde geçen bir sezonu olur Galatasaray'ın! Bu arada Çorum FK'nın hocası Uğur Uçar'ı ve panter gibi kalecisi Felipe'yi tebrik etmek lazım.
LEVENT TÜZEMEN-GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ
Galatasaray'ın kadro konusundaki yetersizliğini herhalde yönetim görmüştür. Okan Buruk'un kulübede sahaya süreceği bir tane hücum oyuncusu yoktu. Oyundan Jakobs ile Sanchez çıktı, yerine Eren-Lemina ikilisi girdi. Sane kötü oynuyor, yedeği yok. Rakip 10 kişi kalmış, oyuna sokacağın ikinci golcün yok. Bu plansızlığın bedelini Galatasaray, Çorum maçında fazlasıyla yaşadı.
Bunu puan kaybı olduğu için söylemiyorum. Skor 2-1 Çorum'un lehine oluncaya kadar maçın üstünlüğü Galatasaray'ın elindeydi. Daha çok hücum eden, daha fazla topla buluşan, rakip kaleye daha fazla giden taraf Galatasaraylı oyuncular oldu. Osimhen, sahada enerjisiyle, çalışkanlığıyla ve attığı mükemmel bir golle takımı ayakta tutan isimdi. Sanchez belki yenilen ikinci gole neden oldu ama oynadığı sürece sahada güzel işlere imza attı. Torreira yine çalışkanlığıyla, mücadele gücüyle öne çıktı. Devler Ligi'nde mücadele edecek, Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın yaşadığı kadro zafiyeti bence hiç yakışmadı.
Galatasaray'da büyük işlere imza atan başkan Dursun Özbek'in transferde bu kadar geç kalmasına akıl erdiremiyorum. Bu inatlaşma neden? Çünkü görünen köy kılavuz istemiyor. Koca G.Saray, kulübeden oyuna bir tane hücumcu sokamıyor. Puan kaybının baş sorumlusu öncelikle transferleri geciktiren yönetimdir. Transferin son döneminde bir yıldız alabilirsiniz ama G.Saray'ın orta sahaya, 10 numaraya, ikinci santrfora, sol stopere, hatta bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Bunu herkes görüyor da Okan Buruk transfer istiyor da yönetim göremiyor mu? Dilerim bu sonuç ayakların yere basmasını sağlar.
SERKAN KORKMAZ-YANGIN
Maçın bitimine yarım saat var Çorum karşısında, evinde 2-1 yenik durumdasın, sen oyuna Lemina ile Eren'i alıyorsun, rakip ise Thiam'ı. "Yazı bu kadar" deyip burada bitirsem ve sussam aslında en doğrusunu yapmış olabilirdim. Ama 59'da muhteşem bir gol atan Kyziridis, 70'te kırmızı kart görerek sezonun açılış maçına bir damga daha vurdu. Gerçekten çok acayip; maçın ilk iki golü, sezon sonunda en güzel goller arasında sahne alacak.
Sarı kırmızılılar için ilk yarısı hayli sıkıntılı geçen maçın 53. dakikasında Osimhen, sadece kendisinin atabileceği bir golle umut vermişti. Galatasaray transfer için "doğru zamanı" bekliyor en yetkili ağzının tabiriyle. "Doğru zaman" tabiri bir sezon başlangıcıyla, Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçı arasında süreç için kullanılacak en son ifade bence.
Çorum'u, yönetiminden, teknik heyetine tebrik ediyorum. Cimbom için gerçeklerle yüzleşmenin tam zamanı. Birkaç haftaya hoca değişikliği, devre arası seçim gibi radikal gelişmeler kimi şaşırtır ki?
Geçen senenin ideal kadrosu olduğu gibi sahadaydı işte... O kadro ki; Avrupa maçları dahil önemli işlere imza attı. Demek ki sorun topçularda da değil. Yönetim ve teknik heyet birbirlerini suçlayana kadar takkeleri önlerine koyup camiaya umut aşılamak zorunda. Haftaya inecek iki uçak dün akşamki ateşi söndürür mü bilemem ama azaltır elbet. Önümüzdeki yılı bırakın, ligin ikinci yarısına bile aynı başkan ve aynı hocayla başlayamayabilir Galatasaray.
MUSTAFA ÇULCU-KIRMIZI KART DOĞRU
Galatasaray, hemen ön bölge baskısını kurdu ama hücum repertuarı hep aynı. Ya Sane sağdan içeriye hareketlenecek ara pası yapacak veya şut atacak. Ya da soldan Barış Alper bireysel becerisiyle topu getirecek Osimhen'e orta yapacak. Tüm takımlar bu şifreleri kırdı ve alternatif çözüm üreterek alan bırakmıyorlar.
Galatasaray'da cümle alem yaratıcı bir 10 numaraya ihtiyaç olduğunu görüyor. Bu eksiklik ne Yunus ile ne de Sara ile giderilemiyor. Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK, 5-4-1 ile topun arkasına geçerek savunmayı kalabalık tuttu, kaptığı toplarla gol aradı. İlk yarıda etkili olmasa da pozisyonlar buldular. Osimhen'in ilk golünde Torreira'nın savunma arkasına pası çok klastı. Galatasaray savunmasında boşlukları ve hataları çok iyi değerlendiren Çorum, iki dakikada iki gol ile karşılık verdi. Galatasaray da hücum çeşitliliği yok. Mental yorgunluk ve savunmada sıkıntı var. Osimhen'in beceri ve çabaları beraberliği getirdi. Galatasaray, Osimhen'i pamuklara sarmalı...
TFF, MHK ve hakemler için açılış maçı, yeni sezona ışık tutacak uygulamalar açısından çok önemlidir. Futbolun izin verdiği basit temaslarda hakemin oyunu devam ettirmesi başlangıç için olumlu... Çıta daha da yükseltilmeli. Berat'ın ayağına Torreira kazara basıyor, kaçınılmaz temas kart olmaz. Galatasaray'ın attığı golde Yunus ofsayt, iptal doğru. 70'de Kyziridis'e ciddi faullü oyundan dolayı gösterdiği kırmızı kart doğru. Batuhan Kolak hakemlik adına iyi kumaş. Hedefine basa basa yürüyor. Yolu açık olsun.