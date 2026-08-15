Milan'dan flaş Rafael Leao kararı! İtalyan basınından Galatasaray'a müjde
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Rafael Leao konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basını Milan'ın Portekizli yıldızın bonservis bedelinde indirime gitmeye hazır olduğunu duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Milan'da Rafa Leao'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Ruben Amorim'in, Portekizli yıldızın takımda kalmasından yana olmadığı ve kulüp yönetimine oyuncunun satılması yönünde görüş bildirdiği öne sürüldü.
Amorim'in Leao ile kişisel bir problem yaşamadığı, ancak oyuncunun oyun anlayışına tam olarak uymadığını düşündüğü belirtildi. Portekizli teknik adamın, Leao'nun geniş alanda oynamayı tercih etmesi ve dar alandaki hareketliliğinin sınırlı olması nedeniyle sistemine uygun bir profil olmadığı görüşünde olduğu aktarıldı.
Leao'nun geleceğiyle ilgili asıl belirleyici unsurun ise teknik-taktik nedenlerden çok soyunma odasındaki durum olduğu ifade edildi. Daha önce Milan'dan ayrılabileceğine yönelik mesajlar veren yıldız futbolcunun, kulüp içerisindeki bazı isimler tarafından negatif bir faktör olarak değerlendirildiği kaydedildi.