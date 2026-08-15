CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Milan'dan flaş Rafael Leao kararı! İtalyan basınından Galatasaray'a müjde

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Rafael Leao konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basını Milan'ın Portekizli yıldızın bonservis bedelinde indirime gitmeye hazır olduğunu duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Milan'dan flaş Rafael Leao kararı! İtalyan basınından Galatasaray'a müjde

Milan'da Rafa Leao'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Ruben Amorim'in, Portekizli yıldızın takımda kalmasından yana olmadığı ve kulüp yönetimine oyuncunun satılması yönünde görüş bildirdiği öne sürüldü.

Milan'dan flaş Rafael Leao kararı! İtalyan basınından Galatasaray'a müjde

Amorim'in Leao ile kişisel bir problem yaşamadığı, ancak oyuncunun oyun anlayışına tam olarak uymadığını düşündüğü belirtildi. Portekizli teknik adamın, Leao'nun geniş alanda oynamayı tercih etmesi ve dar alandaki hareketliliğinin sınırlı olması nedeniyle sistemine uygun bir profil olmadığı görüşünde olduğu aktarıldı.

Milan'dan flaş Rafael Leao kararı! İtalyan basınından Galatasaray'a müjde

Leao'nun geleceğiyle ilgili asıl belirleyici unsurun ise teknik-taktik nedenlerden çok soyunma odasındaki durum olduğu ifade edildi. Daha önce Milan'dan ayrılabileceğine yönelik mesajlar veren yıldız futbolcunun, kulüp içerisindeki bazı isimler tarafından negatif bir faktör olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Milan'dan flaş Rafael Leao kararı! İtalyan basınından Galatasaray'a müjde

La Gazzetta'da yer alan habere göre, bu gelişmelerin ardından Milan'ın Leao için bonservis beklentisini düşürdüğü belirtildi. Daha önce 50-60 milyon euro seviyesinde bir bedel talep eden İtalyan ekibinin, artık 40-45 milyon euro civarındaki teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu öne sürüldü.

Milan'dan flaş Rafael Leao kararı! İtalyan basınından Galatasaray'a müjde

Leao için Galatasaray'ın ilgisi ise devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, Portekizli oyuncunun maaş talepleri konusunda önemli ölçüde ilerleme sağladığı ve bonuslarla birlikte yıllık 12 milyon euro net kazanç içeren bir paket üzerinde çalıştığı aktarıldı.

Milan'dan flaş Rafael Leao kararı! İtalyan basınından Galatasaray'a müjde

Galatasaray'ın daha önce Milan'a bonuslarla birlikte 35 milyon euro seviyesinde bir teklif ilettiği, İtalyan ekibinin bonservis beklentisini aşağı çekmesinin ardından sarı-kırmızılıların teklifini artırmayı değerlendirdiği belirtildi.

Milan'dan flaş Rafael Leao kararı! İtalyan basınından Galatasaray'a müjde

Öte yandan Leao'nun önceliğinin halen Premier Lig olduğu ve İngiltere'den gelecek bir teklifin transferde belirleyici olabileceği ifade edildi. Ancak yıldız futbolcunun son dönemde Galatasaray seçeneğine önceki haftalara kıyasla daha mesafeli yaklaştığı ve Premier Lig'den istediği seviyede bir teklif gelmemesi halinde Milan'da kalmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Milan'dan flaş Rafael Leao kararı! İtalyan basınından Galatasaray'a müjde

Milan Başkanı Gerry Cardinale'nin gelecek hafta Leao ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu görüşmede oyuncunun geleceğinin netleştirilmesi planlanırken, yönetimin uygun bir teklif gelmesi halinde yolları karşılıklı anlaşmayla ayırmak istediğini Leao'ya ileteceği ifade edildi.

Milan'dan flaş Rafael Leao kararı! İtalyan basınından Galatasaray'a müjde

Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Leao'nun geleceğinin Milan ile Galatasaray arasında şekillenmesi bekleniyor. Portekizli yıldızın takımda kalması halinde ise Amorim'in oyuncuyu sistemine dahil edebilmek için yeni bir rol belirlemesi gerekecek.

Milan'dan flaş Rafael Leao kararı! İtalyan basınından Galatasaray'a müjde

İŞTE O HABER

#GS Spor Haberi #Galatasaray #Rafael Leao #Milan #İngiltere #Ruben Amorim #Premier Lig
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
G.Saray'da Singo'nun alternatifi hazır!
Sonraki Haber
G.Saray'da Singo'nun alternatifi hazır!