Galatasaray'dan Arda Turan'ın prensine kanca! Singo ayrılırsa...
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekibin adı sık sık ayrılık iddialarında yer alan Wilfried Singo'nun ayrılık ihtimaline karşılık yerine transfer edeceği ismi belirledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Giriş Tarihi:
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni ekibi Arca Çorum FK'yı konuk eden Galatasaray, sezona puan kaybıyla başladı.
Evinde 10 kişi kalan rakibe karşı skor bulmakta zorlanan sarı-kırmızılılar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak 2 puan bıraktı.