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Galatasaray'dan Arda Turan'ın prensine kanca! Singo ayrılırsa...

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekibin adı sık sık ayrılık iddialarında yer alan Wilfried Singo'nun ayrılık ihtimaline karşılık yerine transfer edeceği ismi belirledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

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Galatasaray'dan Arda Turan'ın prensine kanca! Singo ayrılırsa...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni ekibi Arca Çorum FK'yı konuk eden Galatasaray, sezona puan kaybıyla başladı.

Galatasaray'dan Arda Turan'ın prensine kanca! Singo ayrılırsa...

Evinde 10 kişi kalan rakibe karşı skor bulmakta zorlanan sarı-kırmızılılar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak 2 puan bıraktı.

Galatasaray'dan Arda Turan'ın prensine kanca! Singo ayrılırsa...

Öte yandan karşılaşmanın ardından Galatasaray yönetimi transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'dan Arda Turan'ın prensine kanca! Singo ayrılırsa...

Transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna yalnızca Lesley Ugochukwu'yu katan sarı-kırmızılılar, ligin ilk haftasında kadro derinliği konusunda sıkıntı yaşandı.

Galatasaray'dan Arda Turan'ın prensine kanca! Singo ayrılırsa...

Transfere hız veren Galatasaray'da sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray'dan Arda Turan'ın prensine kanca! Singo ayrılırsa...

Adı transferde sık sık Avrupa devleri ile anılan Wilfried Singo'nun ayrılık ihtimaline karşılık, sarı-kırmızılı ekibin bir sağ bek arayışı başladı.

Galatasaray'dan Arda Turan'ın prensine kanca! Singo ayrılırsa...

Galatasaray'ın Fildişili yıldızın satılması halinde transfer edeceği isim belli oldu.

Galatasaray'dan Arda Turan'ın prensine kanca! Singo ayrılırsa...

Fotomaç'ın Ukrayna basınından derlediği haberlere göre, bu ismin Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı sağ beki Vinicius Tobias olduğu belirtildi.

Galatasaray'dan Arda Turan'ın prensine kanca! Singo ayrılırsa...

Haberde 22 yaşındaki futbolcuya İngiltere ve İtalya'dan kulüplerin de talip olduğu aktarıldı.

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