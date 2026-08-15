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Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Arca Çorum FK maçı yorumu!

Trendyol Süper Lig 2026/2027 sezonu açılış maçında Galatasaray evinde Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o sözler... (GS spor haberi)

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Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Arca Çorum FK maçı yorumu!

Galatasaray kötü başladı, sanki perşembenin gelişi çarşambadan belli gibiydi. Bir takım art arda 4 sene şampiyon olacak ve sezona ağır problemlerle başlayıp taraftarın tüm desteğini kaybedecek. Dünyada örneği yok.

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Arca Çorum FK maçı yorumu!

Galatasaray'a baktığımızda bazı oyuncular moralsiz, isteksiz gibiler. Sadece Osimhen ve Yunus, iştahla oynamaya çalışıyorlar ama diğerleri hikâye.

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Arca Çorum FK maçı yorumu!

Galatasaray'da bilmediğimiz bir şeyler oluyor. Yeni oyuncular da gelse mevcut oyuncularla ilgili problemin büyük olduğunu düşünüyorum.

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Arca Çorum FK maçı yorumu!

Galatasaray ilk yarı fazla üretmese de oyunun mutlak hakimi. İkinci yarıya da dünyada pek az santrforun atabileceği bir Osimhen golü izledik. Atletizmi ile yüksek topu kaleciden sıyırdı ve dar açıdan çok iyi vurdu. Gerçekten dünyada pek az golcünün yapabileceği işler.

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Arca Çorum FK maçı yorumu!

İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Çorum önce Yunan oyuncusuyla harika bir gol buldu ve ardından belki de G.Saray'ın bu sezonki birçok politikalarını belirleyecek Çorum'un golü geldi.

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Arca Çorum FK maçı yorumu!

Çorum'un golü mutlak Sanchez'in hatası. Geri pası kısa düştü, zaten Davinson Sanchez bire birde çok iyi bir oyuncu değil ve Çorum öne geçiverdi.

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Arca Çorum FK maçı yorumu!

2-1'den sonra Galatasaray'ın vermediği reaksiyon birçok şeyi belirliyor.

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Arca Çorum FK maçı yorumu!

Üstelik hamle oyuncusu olarak bir golcüsü bile yok ve maçın son dakikalarında Osimhen puanı kurtaran golü attı.

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Arca Çorum FK maçı yorumu!

Galatasaray'da ciddi problemler var. Kazanmış olsalardı bile aynı şeyi söylerdim.

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Arca Çorum FK maçı yorumu!

Hakemi genel olarak beğendim. 1-2 faul dışında iyi yönettive Çorum FK'dan Yunan oyuncuya gösterdiği kırmızı kart tartışmasız doğru.

#GS Spor Haberi #Sabah #Arca Çorum FK #Galatasaray #Ahmet Çakar #Davinson Sanchez #Çorum FK #G Saray #Yunus #Çorum #Sanchez
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