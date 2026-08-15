Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray-Arca Çorum FK maçı yorumu!
Trendyol Süper Lig 2026/2027 sezonu açılış maçında Galatasaray evinde Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o sözler... (GS spor haberi)
Giriş Tarihi:
Galatasaray kötü başladı, sanki perşembenin gelişi çarşambadan belli gibiydi. Bir takım art arda 4 sene şampiyon olacak ve sezona ağır problemlerle başlayıp taraftarın tüm desteğini kaybedecek. Dünyada örneği yok.
Galatasaray'a baktığımızda bazı oyuncular moralsiz, isteksiz gibiler. Sadece Osimhen ve Yunus, iştahla oynamaya çalışıyorlar ama diğerleri hikâye.