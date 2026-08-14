Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buruk, "Sonunda da şampiyon olacağız. Kimse merak etmesin, yine şampiyon Galatasaray olacak" derken, hücum hattına en kısa sürede 10 numara, forvet ve kanat oyuncusu transfer etmek istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Galatasaray, sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Buruk, ilk yarıda oyunun tamamen kontrolünde olduğunu ve rakibe fazla pozisyon vermediklerini söyledi.

Deneyimli teknik adam, "İlk yarı oyun çok domineydi, rakip yarı alanda oynadık. Aslında iyi işler yaptık, ürettik. Rakip bir kere geldi. Kalemize getirmedik zaten. Genel olarak gole yakın oynadığımız bir yarıydı." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda da benzer bir oyun sergilediklerini belirten Buruk, öne geçmelerinin ardından ikinci gol fırsatını yakaladıklarını ancak kısa süre içerisinde skorun değiştiğini dile getirdi.

Buruk, "İki dakikada maç döndü. Bir tane uzaktan atılan şut... O topa iki adım atsak şutu kesebilirdik. Sonra bireysel hata. Futbolda bunlar var. Bunlar olacak." dedi.

"ÇOK POZİSYON BULDUK"

Skorun 2-1'e gelmesinin ardından stadyumda oluşan negatif havanın oyuncuları da etkilediğini belirten Buruk, buna rağmen takımının önemli fırsatlar yakaladığını söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Çok pozisyon bulduk. Son dakikada attık. Buraları biraz daha sakin oynayabilirdik. Sonlarda gereksiz fauller yaptık. İnanılmaz pozisyonlar vardı. Çok gol kaçırdık. Kazanmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Takımın henüz sezon başında olduğuna dikkat çeken Buruk, "Yüzde yüz hazır değiliz. Hiçbir takım değil." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOK KARAMSAR BİR HAVA VAR"

Galatasaray camiasında oluşan olumsuz havanın dağıtılması gerektiğini vurgulayan Buruk, birlik mesajı verdi.

Buruk, "Çok karamsar bir hava var. Bunu dağıtmamız gerekiyor. Oyuna odaklanmak, futbolculara destek vermek gerekiyor. Galatasaray birlikte olduğunda, birbirimizi yükselttiğimizde güçlü olduk. Bunu artırmak gerekiyor." dedi.

Başarının transferlerle de desteklenmesi gerektiğini ifade eden Buruk, kendi performansının ve oyuncularının performansının da yükselmesi gerektiğini söyledi.

"YİNE ŞAMPİYON GALATASARAY OLACAK"

Galatasaray'ın sezon hedefinden vazgeçmediğini belirten Okan Buruk, taraftarlara şampiyonluk mesajı verdi.

Buruk, "Haftaya Erzurum deplasmanına gideceğiz. Kazanarak başlamadık ama kazanarak devam edeceğiz inşallah. Sonunda da şampiyon olacağız. Kimse merak etmesin, yine şampiyon Galatasaray olacak." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın bu tür olumsuzlukların üstesinden hızlı şekilde gelebilecek bir camia olduğunu belirterek bunu sahada göstereceklerini söyledi.

BURUK'TAN NET TRANSFER MESAJI

Okan Buruk, hücum hattındaki eksiklere de dikkat çekerek transfer çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Buruk, "Ön tarafta oyuncu sayımız çok az. Orayı güçlendirmek istiyoruz. 10 numara, forvet ve bir kanat oyuncusunu çok acil şekilde kadromuza katmamız gerekiyor." dedi.

Transferlerin bu hafta tamamlanmasını istediklerini belirten Buruk, görüşmelerin hızlı şekilde devam ettiğini söyledi.

"Belki bir, belki iki olur. En hızlı şekilde görüşmeler sürüyor. Bir sonraki maça yetiştirirsek daha geniş kadromuz olur." diyen Buruk, yeni transferlerle birlikte takımın daha güçlü ve pozitif bir görüntüye kavuşacağını ifade etti.