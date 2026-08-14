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Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu Gaziantep FK'ya kiraladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kiraladı.

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Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu Gaziantep FK'ya kiraladı!

Galatasaraylı Halil Dervişoğlu, Gaziantep FK'ya kiralandı. 26 yaşındaki golcü futbolcu 2024/2025 sezonunda da Galatasaray'dan Gaziantep FK'ya kiralanmıştı.

2023 yazında Brentford'dan sarı-kırmızılı ekibe katılan Halil Dervişoğlu, 2024 devre arasında Hatayspor'a kiralanmıştı.

2024/2025 sezonunu Gaziantep FK'da kiralık geçiren golcü isim 2025/2026 sezonunu da Çaykur Rizespor'da kiralık olarak tamamlamıştı.

Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu Gaziantep FK'ya kiraladı! - 1

#Galatasaray #Brentford #Trendyol Süper Lig #Çaykur Rizespor #Gaziantep FK #Hatayspor
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