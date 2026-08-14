Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu Gaziantep FK'ya kiraladı!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kiraladı.
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Galatasaraylı Halil Dervişoğlu, Gaziantep FK'ya kiralandı. 26 yaşındaki golcü futbolcu 2024/2025 sezonunda da Galatasaray'dan Gaziantep FK'ya kiralanmıştı.
2023 yazında Brentford'dan sarı-kırmızılı ekibe katılan Halil Dervişoğlu, 2024 devre arasında Hatayspor'a kiralanmıştı.
2024/2025 sezonunu Gaziantep FK'da kiralık geçiren golcü isim 2025/2026 sezonunu da Çaykur Rizespor'da kiralık olarak tamamlamıştı.
✍️ Yeni transferimiz Halil Dervişoğlu, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. pic.twitter.com/oopbAuBhUG— Gaziantep FK (@GaziantepFK) August 14, 2026
🔴⚫️ TRANSFER | HALİL DERVİŞOĞLU GAZİANTEP'TE!— Gaziantep FK (@GaziantepFK) August 14, 2026
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