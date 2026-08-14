Galatasaray-Arca Çorum FK maçının VAR'ı belli oldu!
Trendyol Süper Lig 2026/2027 sezonu açılış maçında Galatasaray, Arca Çorum FK'yı konuk edecek. TFF karşılaşmanın VAR görevlendirmelerini açıkladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi:
Trendyol Süper Lig 2026/2027 sezonu açılış maçında son şampiyon Galatasaray, ligin yeni ekibi Arca Çorum FK'yı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele bu akşam (14 Ağustos) 21.30'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmanın VAR görevlendirmelerini açıkladı.
Karşılaşmada VAR'da Fedai San görev yapacak. AVAR koltuğunda ise Mehmet Salih Mazlum yer alacak.