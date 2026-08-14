Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonu Galatasaray'ın ev sahipliğinde başlıyor. RAMS Park'ta oynanacak açılış maçında sarı-kırmızılılar, ligin yeni ekibi Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Üst üste beşinci şampiyonluğu hedefleyen Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, tarihi rekor yolculuğuna galibiyetle başlamak istiyor. Batuhan Kolak'ın düdük çalacağı karşılaşmada Galatasaray taraftarı RAMS Park'ı doldurmaya hazırlanıyor. Peki Galatasaray-Arca Çorum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve maç öncesi son gelişmeler!

Galatasaray-Arca Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun açılışı için geri sayım sürüyor. Galatasaray, RAMS Park'ta Arca Çorum FK'yı ağırlayacak. Bu sezon da şampiyonluk hedefiyle yarışa başlayan sarı-kırmızılılar, üst üste beş şampiyonlukla tarihi rekor kırmayı hedeflerken Okan Buruk'un ekibi sezon öncesi oynadığı 5 hazırlık maçında yalnızca 1 galibiyet elde etti. Yeni sezon öncesi tek transfer yapan Aslan, sarı-kırmızılıların altyapısında yetişen Uğur Uçar'ın öğrencilerine karşı yıldız golcüsü Osimhen ile galibiyet arayacak. Peki Galatasaray-Arca Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve maç öncesi tüm detaylar!

GALATASARAY-ARCA ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in yeni sezon açılış karşılaşması olan Galatasaray-Arca Çorum FK maçı, 14 Ağustos Cuma günü oynanacak.

GALATASARAY-ARCA ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray'ın Süper Lig'in taze ekibi Çorum FK'ya karşı 'beşinci şampiyonluk' iddiasını perçinlemek için galibiyet arayacağı RAMS Park'taki mücadele, saat 21.30'da başlayacak.

GALATASARAY-ARCA ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de evinde 35 maçtır mağlup olmayan Galatasaray ile Arca Çorum FK mücadelesi, beIN SPorts 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-ARCA ÇORUM FK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış, Osimhen

Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Karlsbakk, Fredy, Serdar, Hüseyin, Thiam

GALATASARAY-ARCA ÇORUM FK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray-Arca Çorum FK maçını tecrübeli hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Furkan ürün ve Suat Güz yapacak. MAçın dördüncü hakemi ise Asen Albayrak olacak.

HEDEF 5

Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda rekor kırmak için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar, bu sezonu da şampiyon tamamlayarak üst üste 5 şampiyonluk kazanan ilk takım olmak istiyor.

EVİNDE 35 MAÇTIR NAMAĞLUP

Galatasaray, Süper Lig'de evinde uzun süredir mağlup olmuyor. Son olarak 2023-2024 sezonunda 37. haftasında derbide Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorla yenilen sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 35 müsabakada 28 galibiyet, 7 beraberlik aldı.

YENİ SEZONDA TEK TRANSFER

Galatasaray bu transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna sadece Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu'yu kattı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibi Burnley'den şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralık olarak Ugochukwu'yu transfer etti. Transfer çalışmalarını sürdüren yönetime, takıma yeni isimlerin katılmamasından dolayı hazırlık maçlarında taraftarlar tepki gösterdi.

ICARDI AYRILDI

Galatasaray'da yaz döneminde önemli bir ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile yollar ayrıldı. 4 sezon takımda kalan ve kulübün en golcü yabancı futbolcusu olan Icardi, 134 resmi maçta 77 gol sevinci yaşadı.

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak katılan Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla ile devam edilmedi. Takımda yer alan Ahmed Kutucu ise Çaykur Rizespor'a kiralık gitti.

5'TE 1

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında 5 hazırlık maçı oynarken, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. İlk olarak Ümraniyespor ile mücadele eden sarı-kırmızılılar, 5-1'lik skorla rakibini mağlup etti. Aslan daha sonra Avusturya'da gerçekleştirdiği yurt dışı kampında İtalyan ekipleri Monza'ya 2-0, Venezia'da da 3-0 yenildi. İstanbul'da Fransız takımı Rennes ile 3-3 berabere kalan Cimbom, son olarak ise İspanyol temsilcisi Villarreal'e 2-1 kaybetti.

UĞUR UÇAR ESKİ TAKIMINA KARŞI

Çorum FK'nın teknik direktörlüğü, Galatasaray'ın da yakından tanıdığı Uğur Uçar yapıyor. Sarı-kırmızılıların altyapısında yetişen Uçar, 2010 yılına kadar A takımda futbol oynarken, 93 kez resmi maçta forma giydi ve 1 gol sevinci yaşadı. Genç teknik adam, Süper Lig'deki ilk maçında eski takımına karşı rakip olacak.