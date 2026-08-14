Galatasaray'dan Martinelli için dev teklif! En çok bonservis bedeli ödenen 2. oyuncu olabilir

Transferde suskun bir yaz geçiren Galatasaray, kanat takviyesi için dev bir transfer yapmaya hazırlanıyor. The Athletic, sarı-kırmızılıların Gabriel Martinelli için yaptığı dev teklifi duyurdu.