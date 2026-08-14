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Galatasaray'dan Martinelli için dev teklif! En çok bonservis bedeli ödenen 2. oyuncu olabilir

Transferde suskun bir yaz geçiren Galatasaray, kanat takviyesi için dev bir transfer yapmaya hazırlanıyor. The Athletic, sarı-kırmızılıların Gabriel Martinelli için yaptığı dev teklifi duyurdu.

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Galatasaray'dan Martinelli için dev teklif! En çok bonservis bedeli ödenen 2. oyuncu olabilir

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Arsenal'in dünyaca ünlü yıldızı Gabriel Martinelli'ye yoğunlaştı.

Galatasaray'dan Martinelli için dev teklif! En çok bonservis bedeli ödenen 2. oyuncu olabilir

The Athletic'in verdiği haberde; sarı-kırmızılı kulübün, Topçular'a Martinelli için 45 milyon euro önerdiğini yazdı.

Galatasaray'dan Martinelli için dev teklif! En çok bonservis bedeli ödenen 2. oyuncu olabilir

Arsenal yönetiminin, Brezilyalı sol kanatla ilgili teklifleri değerlendirmeye aldığı ama aceleci davranmadığı ifade edildi.

Galatasaray'dan Martinelli için dev teklif! En çok bonservis bedeli ödenen 2. oyuncu olabilir

25 yaşındaki yıldızın da şu anda teklifleri takip ettiği ancak henüz bir karar vermediği dile getirildi.

Galatasaray'dan Martinelli için dev teklif! En çok bonservis bedeli ödenen 2. oyuncu olabilir

Galatasaray'ın ise transfer için çok istekli davrandığı vurgulandı.

Galatasaray'dan Martinelli için dev teklif! En çok bonservis bedeli ödenen 2. oyuncu olabilir

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Arsenal'le 2027'ye kadar kontratı olan ve ayrıca 2028'e kadar uzatma opsiyonu da bulunan Martinelli'nin piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'dan Martinelli için dev teklif! En çok bonservis bedeli ödenen 2. oyuncu olabilir

Sol kanat ve sağ kanatta forma giyen başarılı hücum oyuncusu Roma'nın da gündeminde yer alıyor.

Galatasaray'dan Martinelli için dev teklif! En çok bonservis bedeli ödenen 2. oyuncu olabilir

Arsenal'in kadrosundan bonservisli oyuncu gönderme durumu da şu anda göz önünde tutuluyor. Martinelli'nin Şampiyonlar Ligi faktörü ile Victor Osimhen, İlkay Gündoğan ve Leroy Sane gibi yıldızların yanına katılmak için Cimbom'un teklifine 'evet' diyebileceği aktarıldı.

Galatasaray'dan Martinelli için dev teklif! En çok bonservis bedeli ödenen 2. oyuncu olabilir

GARDI DE DEVREDE

Arsenal ile Gabriel Martinelli'nin transfer görüşmelerini yürüten Galatasaray, bir yandan George Gardi'den destek alıyor.

Galatasaray'dan Martinelli için dev teklif! En çok bonservis bedeli ödenen 2. oyuncu olabilir

Brezilyalı sol kanadın kadroya katılabilmesi için Gardi de Arsenal tarafıyla görüşmelerini sürdürüyor. Kısa sürede transfer konusunda bir sonuç alınması planlanıyor.

#Victor Osimhen #İlkay Gündoğan #Leroy Sane #Arsenal #Gabriel Martinelli #Galatasaray
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