Galatasaray'dan Martinelli için dev teklif! En çok bonservis bedeli ödenen 2. oyuncu olabilir
Transferde suskun bir yaz geçiren Galatasaray, kanat takviyesi için dev bir transfer yapmaya hazırlanıyor. The Athletic, sarı-kırmızılıların Gabriel Martinelli için yaptığı dev teklifi duyurdu.
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Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Arsenal'in dünyaca ünlü yıldızı Gabriel Martinelli'ye yoğunlaştı.
The Athletic'in verdiği haberde; sarı-kırmızılı kulübün, Topçular'a Martinelli için 45 milyon euro önerdiğini yazdı.
Arsenal yönetiminin, Brezilyalı sol kanatla ilgili teklifleri değerlendirmeye aldığı ama aceleci davranmadığı ifade edildi.
25 yaşındaki yıldızın da şu anda teklifleri takip ettiği ancak henüz bir karar vermediği dile getirildi.
Galatasaray'ın ise transfer için çok istekli davrandığı vurgulandı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
Arsenal'le 2027'ye kadar kontratı olan ve ayrıca 2028'e kadar uzatma opsiyonu da bulunan Martinelli'nin piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.
Sol kanat ve sağ kanatta forma giyen başarılı hücum oyuncusu Roma'nın da gündeminde yer alıyor.
Arsenal'in kadrosundan bonservisli oyuncu gönderme durumu da şu anda göz önünde tutuluyor. Martinelli'nin Şampiyonlar Ligi faktörü ile Victor Osimhen, İlkay Gündoğan ve Leroy Sane gibi yıldızların yanına katılmak için Cimbom'un teklifine 'evet' diyebileceği aktarıldı.
GARDI DE DEVREDE
Arsenal ile Gabriel Martinelli'nin transfer görüşmelerini yürüten Galatasaray, bir yandan George Gardi'den destek alıyor.
Brezilyalı sol kanadın kadroya katılabilmesi için Gardi de Arsenal tarafıyla görüşmelerini sürdürüyor. Kısa sürede transfer konusunda bir sonuç alınması planlanıyor.