TRANSFER HABERİ: Victor Osimhen için Galatasaray'a inanılmaz teklif! Alman basını duyurdu
Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı bir son dakika gelişmesi yaşandı. Alman medyası; sarı kırmızılı ekibin, Nijeryalı forvet için tarihi bir transfer teklifi aldığını açıkladı. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı kırmızılı ekipte tüm gözler yapılacak takviyelere çevrilirken, yıldız futbolcu Victor Osimhen hakkında bomba bir transfer haberi geldi.
Transfer döneminde adı birçok takımla anılan Nijeryalı golcü için Cimbom'a dudak uçuklatacak bir teklif geldiği öğrenildi.
Konuya dair son dakika gelişmesini ise Alman medyası duyurdu. İşte ayrıntılar...
OSIMHEN İÇİN İNANILMAZ TEKLİF!
Sky Sport muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre; Al-Hilal, Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
Suudi Arabistan ekibinin bir menajer aracılığıyla Osimhen için Galatasaray'a 130 milyon Euro'luk sözlü teklif yaptığı kaydedildi.
Sarı kırmızılıların ise bu aşamada pazarlığa açık olmadığı ve görüşmelere başlama niyetinin bulunmadığı belirtildi.
Galatasaray, Osimhen için gelen 130 milyon Euro'luk bonservis teklifini kabul etmesi durumunda ise tarihi bir geliri kasasına koymuş olacak.
2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR!
Öte yandan sarı kırmızılıların geçen sezon 75 milyon Euro'luk bonservis ücretiyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.