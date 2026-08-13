TRANSFER HABERİ: Victor Osimhen için Galatasaray'a inanılmaz teklif! Alman basını duyurdu

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı bir son dakika gelişmesi yaşandı. Alman medyası; sarı kırmızılı ekibin, Nijeryalı forvet için tarihi bir transfer teklifi aldığını açıkladı. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)