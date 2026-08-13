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Galatasaray'dan transferde ters köşe hamle! Geçen sezon olmamıştı bu kez Cimbom'a geliyor

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar geçtiğimiz sezon çok istediği ancak transferinde başarılı olamadığı o isim için yeniden devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan transferde ters köşe hamle! Geçen sezon olmamıştı bu kez Cimbom'a geliyor

Hücum hattı kadar orta sahasını da güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'ın gündemine eski göz ağrısı Davide Frattesi geldi...

Galatasaray'dan transferde ters köşe hamle! Geçen sezon olmamıştı bu kez Cimbom'a geliyor

Geçen sezonun başında da 26 yaşındaki oyuncu için büyük uğraş veren sarı-kırmızılılar, Inter'in inadını kıramamıştı.

Galatasaray'dan transferde ters köşe hamle! Geçen sezon olmamıştı bu kez Cimbom'a geliyor

Teknik direktör Okan Buruk'un talimatı sonrası İtalyan yıldız için yeniden harekete başladı.

Galatasaray'dan transferde ters köşe hamle! Geçen sezon olmamıştı bu kez Cimbom'a geliyor

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, hem oyuncu hem de kulübü Inter'le resmi teması kurdu.

Galatasaray'dan transferde ters köşe hamle! Geçen sezon olmamıştı bu kez Cimbom'a geliyor

Galatasaray'ın yapılan bu görüşmede satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptığı belirtildi.

Galatasaray'dan transferde ters köşe hamle! Geçen sezon olmamıştı bu kez Cimbom'a geliyor

Ancak Inter, Lazio'nun da teklifini dinleme kararı aldı ve başkent ekibinin yapacağı öneriden sonra sarı-kırmızılı kulübe olumlu ya da olumsuz bir yanıt verecek.

Galatasaray'dan transferde ters köşe hamle! Geçen sezon olmamıştı bu kez Cimbom'a geliyor

Davide Frattesi'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro.

Galatasaray'dan transferde ters köşe hamle! Geçen sezon olmamıştı bu kez Cimbom'a geliyor

Galatasaray'ın ise Frattesi için Inter'e 6 milyon euro kiralama ve 14 milyon euro da satın opsiyonlu teklif sunduğu gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'dan transferde ters köşe hamle! Geçen sezon olmamıştı bu kez Cimbom'a geliyor

İLK KEZ ÜLKE DIŞINA ÇIKACAK
Frattesi, Galatasaray'a transfer olması halinde ilk kez ülke dışına çıkacak.

Galatasaray'dan transferde ters köşe hamle! Geçen sezon olmamıştı bu kez Cimbom'a geliyor

Kariyerinde şu ana kadar sadece ülkesi İtalya'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha, İtalya Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden.

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