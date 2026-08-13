Galatasaray'dan transferde ters köşe hamle! Geçen sezon olmamıştı bu kez Cimbom'a geliyor

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar geçtiğimiz sezon çok istediği ancak transferinde başarılı olamadığı o isim için yeniden devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)