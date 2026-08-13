Galatasaray'dan transferde ters köşe hamle! Geçen sezon olmamıştı bu kez Cimbom'a geliyor
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar geçtiğimiz sezon çok istediği ancak transferinde başarılı olamadığı o isim için yeniden devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Hücum hattı kadar orta sahasını da güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'ın gündemine eski göz ağrısı Davide Frattesi geldi...
Geçen sezonun başında da 26 yaşındaki oyuncu için büyük uğraş veren sarı-kırmızılılar, Inter'in inadını kıramamıştı.
Teknik direktör Okan Buruk'un talimatı sonrası İtalyan yıldız için yeniden harekete başladı.
Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, hem oyuncu hem de kulübü Inter'le resmi teması kurdu.
Galatasaray'ın yapılan bu görüşmede satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptığı belirtildi.
Ancak Inter, Lazio'nun da teklifini dinleme kararı aldı ve başkent ekibinin yapacağı öneriden sonra sarı-kırmızılı kulübe olumlu ya da olumsuz bir yanıt verecek.
Davide Frattesi'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro.
Galatasaray'ın ise Frattesi için Inter'e 6 milyon euro kiralama ve 14 milyon euro da satın opsiyonlu teklif sunduğu gelen bilgiler arasında.
İLK KEZ ÜLKE DIŞINA ÇIKACAK Frattesi, Galatasaray'a transfer olması halinde ilk kez ülke dışına çıkacak.
Kariyerinde şu ana kadar sadece ülkesi İtalya'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha, İtalya Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden.