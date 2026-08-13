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Okan Buruk'tan 10 numara kararı! İşte Galatasaray'ın Çorum FK maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2026-2027 sezonunu açıyor. Cimbom ligin ilk haftasında sahasında Çorum FK'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11 de netleşti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Okan Buruk'tan 10 numara kararı! İşte Galatasaray'ın Çorum FK maçı muhtemel 11'i

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Cuma günü Arca Çorum FK'yi konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.

Okan Buruk'tan 10 numara kararı! İşte Galatasaray'ın Çorum FK maçı muhtemel 11'i

Ligde son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonunun ilk resmi maçına sahasında çıkacak. Doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Galatasaray, ilk resmi sınavını Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK karşısında verecek.

Okan Buruk'tan 10 numara kararı! İşte Galatasaray'ın Çorum FK maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, üst üste 5, toplamda 27. şampiyonluğunu elde etme hedefiyle başlayacağı ligin ilk haftasında kazanarak sezona 3 puan moraliyle girmeye çalışacak.

Okan Buruk'tan 10 numara kararı! İşte Galatasaray'ın Çorum FK maçı muhtemel 11'i

İLK RANDEVU

Galatasaray ile Çorum FK, ilk kez bir Süper Lig maçında birbirine rakip olacak. Sarı-kırmızılı takım, tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele edecek İç Anadolu temsilcisini ağırlayacak. Çorum FK, Galatasaray'ın Süper Lig'de karşılaşacağı 77. farklı takım olacak.

Okan Buruk'tan 10 numara kararı! İşte Galatasaray'ın Çorum FK maçı muhtemel 11'i

LİGDE İÇ SAHADAKİ SON 35 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, ligde iç sahadaki son 35 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 28 galibiyet aldı. "Cimbom" bu süreçte 7 kez berabere kaldı.

Okan Buruk'tan 10 numara kararı! İşte Galatasaray'ın Çorum FK maçı muhtemel 11'i

HEDEF ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK

Galatasaray, 2026-2027 sezonuna tarihi bir rekor hedefiyle girecek.

Okan Buruk'tan 10 numara kararı! İşte Galatasaray'ın Çorum FK maçı muhtemel 11'i

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-2000 arasında 4 sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek şampiyonluk serisi rekorunun sahibi olan sarı-kırmızılı ekip, 2022-2026 arasında bunu bu kez Okan Buruk idaresinde başardı.

Okan Buruk'tan 10 numara kararı! İşte Galatasaray'ın Çorum FK maçı muhtemel 11'i

Sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olarak kendi rekorunu geliştirmek için mücadele edecek.

Okan Buruk'tan 10 numara kararı! İşte Galatasaray'ın Çorum FK maçı muhtemel 11'i

SEZONA KADROSUNU KORUYARAK GİRİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğu kazanan kadrosunu koruyarak sezona girecek.

Okan Buruk'tan 10 numara kararı! İşte Galatasaray'ın Çorum FK maçı muhtemel 11'i

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun bitmesinin ardından geçen yıl kiralık sözleşmesi bulunan Noa Lang, Sacha Boey ve Yaser Asprilla ile yollarını ayırdı. 2022'de geldiği Galatasaray'da ikonik bir performans sergileyen ancak yaşadığı diz sakatlığından sonra beklentilerin uzağında kalan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile de sözleşme yenilenmedi. "Cimbom" istediği verimi alamadığı Ahmed Kutucu'yu da Çaykur Rizespor'a kiraladı.

Okan Buruk'tan 10 numara kararı! İşte Galatasaray'ın Çorum FK maçı muhtemel 11'i

Son şampiyon Galatasaray, yaşanan 5 önemli ayrılığa rağmen geçen sezon mutlu sona ulaşan kadronun ideal ilk 11'ini korudu.

Okan Buruk'tan 10 numara kararı! İşte Galatasaray'ın Çorum FK maçı muhtemel 11'i

TEK TRANSFER YAPTI

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna sadece 1 oyuncu kattı.

Okan Buruk'tan 10 numara kararı! İşte Galatasaray'ın Çorum FK maçı muhtemel 11'i

Ligde üst üste 5. şampiyonluğunu kovalayacak sarı-kırmızılılar, Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiraladı. Taraftarı transfer beklentisinde olan "Cimbom" şu ana kadar Ugochukwu haricinde oyuncu almadı.

Okan Buruk'tan 10 numara kararı! İşte Galatasaray'ın Çorum FK maçı muhtemel 11'i

Genç orta saha oyuncusu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Okan Buruk'tan 10 numara kararı! İşte Galatasaray'ın Çorum FK maçı muhtemel 11'i

BEŞ HAZIRLIK MAÇININ 4'ÜNÜ KAZANAMADI

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, yeni sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık maçının 4'ünü kazanamadı.

Okan Buruk'tan 10 numara kararı! İşte Galatasaray'ın Çorum FK maçı muhtemel 11'i

İlk hazırlık maçında İstanbul'da Trendyol 1. Lig ekibi Eminevim Ümraniyespor'a konuk olan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ardından Avusturya'ya kampa giden "Cimbom" burada da iki hazırlık maçı oynadı. Galatasaray, İtalyan takımlarından Monza'ya 2-0, Venezia'ya 3-0 mağlup oldu.

Okan Buruk'tan 10 numara kararı! İşte Galatasaray'ın Çorum FK maçı muhtemel 11'i

Kamptan sonra RAMS Park'ta iki maça çıkan Galatasaray, Fransa temsilcisi Rennes ile 3-3 berabere kalırken İspanya'nın köklü takımlarından Villarreal'e 2-1 yenildi.

Okan Buruk'tan 10 numara kararı! İşte Galatasaray'ın Çorum FK maçı muhtemel 11'i

Sarı-kırmızılıların söz konusu müsabakalarda attığı 9 golü Victor Osimhen (2), Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Ada Yüzgeç, Kazımcan Karataş, Can Armando Güner, Berat Luş ve Arda Tagay kaydetti.

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