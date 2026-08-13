Galatasaray ile L. Moskova arasında Batrakov pazarlığı! 25 milyon euro...

Galatasaray, Aleksey Batrakov transferi için 25 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye hazır olduğunu Lokomotiv Moskova'ya iletti. Sarı-kırmızılıların ödemeyi 2.5 yıl içinde 5 eşit taksitte yapma önerisine Rus kulübünden yanıt geldi. İşte detaylar...