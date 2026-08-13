Galatasaray ile L. Moskova arasında Batrakov pazarlığı! 25 milyon euro...
Galatasaray, Aleksey Batrakov transferi için 25 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye hazır olduğunu Lokomotiv Moskova'ya iletti. Sarı-kırmızılıların ödemeyi 2.5 yıl içinde 5 eşit taksitte yapma önerisine Rus kulübünden yanıt geldi. İşte detaylar...
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Dries Mertens'in ayrılığı sonrasında 10 numara pozisyonuna geçen sezon takviye yapamayan Galatasaray, bu sezon bu bölgeyi doldurmayı hedefliyor.
Listenin ilk sırasındaki isim ise; Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki yıldızı Aleksey Batrakov...
Fotomaç'ın haberine göre Rus ekibi, genç 10 numara için sarı-kırmızılı kulüpten 25 milyon euro bonservis talep etti.
Galatasaray yönetimi de bu miktarı ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Görüşme sonrasında taraflar ödeme planı üzerine yoğunlaştı.
Dursun Özbek yönetimi, bu parayı 5 eşit taksitte ve 2.5 yıl içinde ödemeyi taahhüt etti.
Ancak Ruslar bunu kabul etmedi.
İki kulüp orta yolu bulmak için görüşmelerine devam ediyor.
Ödeme planı üzerinde anlaşma sağlandığı an resmi açıklama yapılacak.
GELMEK İSTİYOR
Kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginde devam etmek isteyen Batrakov, Galatasaray'ı bu anlamda en büyük şans olarak görüyor.
Rusya'dan direkt Avrupa'ya gidemeyen 21 yaşındaki oyuncu, kulübüne sarı-kırmızılıların teklifini kabul etmesi için baskı yapıyor.
Batrakov, Lokomotiv Moskova'nın da maddi anlamda sıkıntılı dönemde olmasından dolayı fazla direnç gösteremeyeceğine inanıyor.
HENÜZ ANLAŞMA YOK
Rusya'nın eski oyuncularından Konstantin Genich, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'nın orta saha oyuncusu Aleksei Batrakov'a olan ilgisi hakkında yorum yaptı.
Genich, "Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor. Ancak henüz bir anlaşmaya varılmadı. Galatasaray ödemeleri birkaç yıla yaymak istiyor ancak Lokomotiv bunu anlamsız buluyor" dedi.
SÖZLEŞME UZATTI
Batrakov, Lokomotiv Moskova altyapısında futbola başladı ve 1 Ocak 2024'te de profesyonel sözleşme imzaladı.
Genç oyuncu, 9 Haziran 2025'te ise kulübüyle olan sözleşmesini 2029'a kadar uzattı. Bu sezon 4 maçta da 90'ar dakika sahada kalan Batrakov, 1 asist yaptı.