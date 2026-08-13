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Galatasaray 10 numara transferinde Arda Turan'la karşı karşıya!

10 numara takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotasını Brezilya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılıların 18 yaşındaki Gabriel Mec için Gremio'ya teklif yaptığı, transferde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile yarıştığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Galatasaray 10 numara transferinde Arda Turan'la karşı karşıya!

Galatasaray, kadrosuna bir 10 numara takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray 10 numara transferinde Arda Turan'la karşı karşıya!

Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda rotasını Brezilya'ya çevirdiği öğrenildi.

Galatasaray 10 numara transferinde Arda Turan'la karşı karşıya!

Takvim'de yer alan habere göre Cimbom, Gremio forması giyen 18 yaşındaki Gabriel Mec'i gündemine aldı.

Galatasaray 10 numara transferinde Arda Turan'la karşı karşıya!

Galatasaray yönetiminin genç oyuncunun transferi için Gremio'ya teklif yaptığı kaydedildi.

Galatasaray 10 numara transferinde Arda Turan'la karşı karşıya!

Brezilyalı futbolcunun özellikle potansiyeli nedeniyle sarı-kırmızılıların radarına girdiği ifade edildi.

Galatasaray 10 numara transferinde Arda Turan'la karşı karşıya!

Aslan'ın Gabriel Mec transferinde yalnız olmadığı da ortaya çıktı.

Galatasaray 10 numara transferinde Arda Turan'la karşı karşıya!

Galatasaray'ın, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile genç yıldız için rekabet halinde olduğu öğrenildi.

Galatasaray 10 numara transferinde Arda Turan'la karşı karşıya!

Ukrayna ekibinin de 18 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Galatasaray 10 numara transferinde Arda Turan'la karşı karşıya!

İki kulübün de Gabriel Mec transferini sonuçlandırmak adına yoğun çaba harcadığı kaydedildi.

Galatasaray 10 numara transferinde Arda Turan'la karşı karşıya!

Sarı-kırmızılıların, genç 10 numarayı kadrosuna katabilmek için Shakhtar Donetsk karşısında transfer yarışını kazanmayı hedeflediği öğrenildi.

#Arda Turan #Brezilya #Shakhtar Donetsk #Galatasaray
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