Galatasaray 10 numara transferinde Arda Turan'la karşı karşıya!

10 numara takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotasını Brezilya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılıların 18 yaşındaki Gabriel Mec için Gremio'ya teklif yaptığı, transferde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile yarıştığı öğrenildi. İşte detaylar...