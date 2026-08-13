Galatasaray 10 numara transferinde Arda Turan'la karşı karşıya!
10 numara takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotasını Brezilya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılıların 18 yaşındaki Gabriel Mec için Gremio'ya teklif yaptığı, transferde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile yarıştığı öğrenildi. İşte detaylar...
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Galatasaray, kadrosuna bir 10 numara takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda rotasını Brezilya'ya çevirdiği öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre Cimbom, Gremio forması giyen 18 yaşındaki Gabriel Mec'i gündemine aldı.
Galatasaray yönetiminin genç oyuncunun transferi için Gremio'ya teklif yaptığı kaydedildi.
Brezilyalı futbolcunun özellikle potansiyeli nedeniyle sarı-kırmızılıların radarına girdiği ifade edildi.
Aslan'ın Gabriel Mec transferinde yalnız olmadığı da ortaya çıktı.
Galatasaray'ın, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile genç yıldız için rekabet halinde olduğu öğrenildi.
Ukrayna ekibinin de 18 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü belirtildi.
İki kulübün de Gabriel Mec transferini sonuçlandırmak adına yoğun çaba harcadığı kaydedildi.
Sarı-kırmızılıların, genç 10 numarayı kadrosuna katabilmek için Shakhtar Donetsk karşısında transfer yarışını kazanmayı hedeflediği öğrenildi.