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Galatasaray'dan herkesi şaşırtacak transfer! Dünya Kupası'nın en çok konuşulan ismiydi

Trendyol Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kala transferde gaza basan Galatasaray'dan herkesi şaşırtacak bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar, 2026 Dünya Kupası'nın olay ismini transfer etmek için devreye girdi. Transfere dair gündem yaratan gelişmeyi ise ünlü gazeteci Fabrizio Romano duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan herkesi şaşırtacak transfer! Dünya Kupası'nın en çok konuşulan ismiydi

Galatasaray'da, Trendyol Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala transferde büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Galatasaray'dan herkesi şaşırtacak transfer! Dünya Kupası'nın en çok konuşulan ismiydi

Yaz transfer döneminde yalnızca 1 takviye yapan sarı kırmızılı yönetim, taraftarlar tarafından yoğun eleştiri almıştı.

Galatasaray'dan herkesi şaşırtacak transfer! Dünya Kupası'nın en çok konuşulan ismiydi

Birçok bölgede önemli eksiklikleri bulunan Cimbom'da, başkan Dursun Özbek ve kurmayları gereken takviyeleri yapmak için görüşmelerini hızlandırma kararı aldı.

Galatasaray'dan herkesi şaşırtacak transfer! Dünya Kupası'nın en çok konuşulan ismiydi

Özellikle forvet hattında sayısal eksiklik yaşayan Aslan'ın, sürpriz bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Galatasaray'dan herkesi şaşırtacak transfer! Dünya Kupası'nın en çok konuşulan ismiydi

Yönetimin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en çok konuşulan futbolcularından biri olan o yıldızı transfer etmek için kolları sıvadığı belirtildi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'dan herkesi şaşırtacak transfer! Dünya Kupası'nın en çok konuşulan ismiydi

G.SARAY'DAN BALOGUN BOMBASI!

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Monaco'nun 25 yaşındaki golcüsü Folarin Balogun'u kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'dan herkesi şaşırtacak transfer! Dünya Kupası'nın en çok konuşulan ismiydi

Son günlerde Galatasaray ile birlikte birkaç Suudi kulübünün transfer için Monaco ile iletişime geçtiği ifade edildi.

Galatasaray'dan herkesi şaşırtacak transfer! Dünya Kupası'nın en çok konuşulan ismiydi

Galatasaray'ın ve Suudi ekiplerinin, Balogun transferi için Monaco'dan anlaşma şartları hakkında bilgi aldıkları kaydedildi.

Galatasaray'dan herkesi şaşırtacak transfer! Dünya Kupası'nın en çok konuşulan ismiydi

Öte yandan Tottenham'ın da transfer etmeyi hedeflediği ABD'li oyuncu için somut veya ileri düzeyde bir durumun olmadığı aktarıldı.

Galatasaray'dan herkesi şaşırtacak transfer! Dünya Kupası'nın en çok konuşulan ismiydi

2026 DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURMUŞTU!

ABD'li forvet, 2026 Dünya Kupası'nda Bosna Hersek maçında gördüğü kırmızı kartın FIFA tarafından iptal edilmesiyle büyük tartışmalara konu olmuştu.

Galatasaray'dan herkesi şaşırtacak transfer! Dünya Kupası'nın en çok konuşulan ismiydi

Geçen sezon ise Monaco formasıyla 43 karşılaşmaya çıkan yıldız santrfor, 19 gol ve 5 asistle oynayarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Galatasaray'dan herkesi şaşırtacak transfer! Dünya Kupası'nın en çok konuşulan ismiydi

Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olan 1.79 boyundaki golcünün, Fransız ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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