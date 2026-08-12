Galatasaray'dan herkesi şaşırtacak transfer! Dünya Kupası'nın en çok konuşulan ismiydi

Trendyol Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kala transferde gaza basan Galatasaray'dan herkesi şaşırtacak bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar, 2026 Dünya Kupası'nın olay ismini transfer etmek için devreye girdi. Transfere dair gündem yaratan gelişmeyi ise ünlü gazeteci Fabrizio Romano duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)