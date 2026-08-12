Galatasaray'dan herkesi şaşırtacak transfer! Dünya Kupası'nın en çok konuşulan ismiydi
Trendyol Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kala transferde gaza basan Galatasaray'dan herkesi şaşırtacak bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar, 2026 Dünya Kupası'nın olay ismini transfer etmek için devreye girdi. Transfere dair gündem yaratan gelişmeyi ise ünlü gazeteci Fabrizio Romano duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaray'da, Trendyol Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala transferde büyük bir hareketlilik yaşanıyor.
Yaz transfer döneminde yalnızca 1 takviye yapan sarı kırmızılı yönetim, taraftarlar tarafından yoğun eleştiri almıştı.
Birçok bölgede önemli eksiklikleri bulunan Cimbom'da, başkan Dursun Özbek ve kurmayları gereken takviyeleri yapmak için görüşmelerini hızlandırma kararı aldı.
Özellikle forvet hattında sayısal eksiklik yaşayan Aslan'ın, sürpriz bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.
Yönetimin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en çok konuşulan futbolcularından biri olan o yıldızı transfer etmek için kolları sıvadığı belirtildi. İşte ayrıntılar...
G.SARAY'DAN BALOGUN BOMBASI!
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Monaco'nun 25 yaşındaki golcüsü Folarin Balogun'u kadrosuna katmak istiyor.
Son günlerde Galatasaray ile birlikte birkaç Suudi kulübünün transfer için Monaco ile iletişime geçtiği ifade edildi.
Galatasaray'ın ve Suudi ekiplerinin, Balogun transferi için Monaco'dan anlaşma şartları hakkında bilgi aldıkları kaydedildi.
Öte yandan Tottenham'ın da transfer etmeyi hedeflediği ABD'li oyuncu için somut veya ileri düzeyde bir durumun olmadığı aktarıldı.
2026 DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURMUŞTU!
ABD'li forvet, 2026 Dünya Kupası'nda Bosna Hersek maçında gördüğü kırmızı kartın FIFA tarafından iptal edilmesiyle büyük tartışmalara konu olmuştu.
Geçen sezon ise Monaco formasıyla 43 karşılaşmaya çıkan yıldız santrfor, 19 gol ve 5 asistle oynayarak dikkatleri üzerine çekmişti.
Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olan 1.79 boyundaki golcünün, Fransız ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.