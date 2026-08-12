Galatasaray'dan Renato Veiga hamlesi! Villarreal'in talebi şaşırttı

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için Villarreal forması giyen 23 yaşındaki Renato Veiga'yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Portekizli stoper için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunurken Villarreal'in 30 milyon euroluk bonservis talebi transfer görüşmelerini zora sokuyor. İşte detaylar...