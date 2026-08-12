CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Galatasaray'dan Renato Veiga hamlesi! Villarreal'in talebi şaşırttı

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için Villarreal forması giyen 23 yaşındaki Renato Veiga'yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Portekizli stoper için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunurken Villarreal'in 30 milyon euroluk bonservis talebi transfer görüşmelerini zora sokuyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan Renato Veiga hamlesi! Villarreal'in talebi şaşırttı

Sarı-kırmızılılar transfer çalışmaları kapsamında savunmaya takviye planlıyor. Cimbom, Villarreal'de oynayan 23 yaşındaki stoper Renato Veiga'yı gözüne kestirdi.

Galatasaray'dan Renato Veiga hamlesi! Villarreal'in talebi şaşırttı

Yeni sezonda güçlü bir rotasyon kurmak isteyen Aslan, Portekizli savunmacıyı transfer listesinde ilk sıraya yazdı.

Galatasaray'dan Renato Veiga hamlesi! Villarreal'in talebi şaşırttı

İspanyol kulübüyle 2032'ye kadar sözleşmesi olan Veiga'nın 30 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

Galatasaray'dan Renato Veiga hamlesi! Villarreal'in talebi şaşırttı

Fotomaç'ın haberine göre genç futbolcu için Villarreal'in 30 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi. Galatasaray'ın ise yıldız stoper için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi önerdiği bildirildi.

Galatasaray'dan Renato Veiga hamlesi! Villarreal'in talebi şaşırttı

42 RESMİ MAÇTA OYNADI

Geçtiğimiz sezon başında Chelsea'den 24.5 milyon euroya Villarreal'e transfer olan Renato Veiga, ilk sezonunda 42 resmi maçta forma giymişti. La Liga'yı üçüncü sırada bitiren Villarreal'in en iyi isimleri arasında yer alan 23 yaşındaki futbolcu, Portekiz Milli Takımı'nda da oynuyor.

Galatasaray'dan Renato Veiga hamlesi! Villarreal'in talebi şaşırttı

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Villarreal, Veiga'nın ayrılmasına sıcak bakmıyor. Ancak 30 milyon euroluk bonservis bedeli ödenirse transfere onay çıkacak. Galatasaray yönetimi de 23 yaşındaki stoper için çalışıyor.

Galatasaray'dan Renato Veiga hamlesi! Villarreal'in talebi şaşırttı

KONFERANS LİGİ'Nİ KAZANDI

Cimbom'un transfer listesindeki Renato Veiga, Chelsea ile 2024-2025 sezonunda UEFA Konferans Ligi'ni kazandı. O dönem İngiliz ekibinin Konferans Ligi'nde oynadığı maçların tamamında forma giydi. Bu şampiyonluk Veiga'nın kariyerindeki ilk kupa oldu.

Galatasaray'dan Renato Veiga hamlesi! Villarreal'in talebi şaşırttı

SOL STOPER OYNUYOR

SON dönemde Villarreal ve Portekiz Milli Takımı ile başarılı bir grafik yakalayan Renato Veiga, sol stoperde oynuyor. Sol ayağını etkili kullanan 23 yaşındaki savunmacı özellikle geçtiğimiz sezon Villarreal'de yakaladığı çıkışla dikkat çekti.

Galatasaray'dan Renato Veiga hamlesi! Villarreal'in talebi şaşırttı

DÜNYA KUPASI'NDA 5 MAÇTA OYNADI

Portekiz Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan Renato Veiga, 5 maçın tamamına ilk 11'de çıktı. Son 16 turuna yükselen Portekiz'de milli takımın vazgeçilmezleri arasına giren 23 yaşındaki savunmacı başarılı bir grafik çizdi.

Galatasaray'dan Renato Veiga hamlesi! Villarreal'in talebi şaşırttı

23 YAŞ KURALINA DA UYGUN

Yeni sezonda Süper Lig'de uygulanacak 10+4 yabancı kuralına göre hareket eden Galatasaray, 23 yaşındaki Renato Veiga'yı da bu amaçla istiyor. 23 yaş ve altı 4 yabancı futbolcuyu kadroya yazacak Aslan, Portekizli stoperin transferine de bu doğrultuda bakıyor.

#Chelsea #La Liga #Şampiyonlar Ligi #UEFA Konferans Ligi #Cimbom #Aslan #Galatasaray #Villarreal
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
G.Saraylı yıldızdan kritik karar! Takımda kalacak
Sonraki Haber
G.Saraylı yıldızdan kritik karar! Takımda kalacak