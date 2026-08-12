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Galatasaray eski yıldızı için devreye girdi! İtalyan basını transferi duyurdu

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan habere göre; sarı kırmızılılar, eski yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Galatasaray eski yıldızı için devreye girdi! İtalyan basını transferi duyurdu

Yeni sezon öncesi transfer operasyonuna son sürat devam eden Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray eski yıldızı için devreye girdi! İtalyan basını transferi duyurdu

Sarı kırmızılılar, teknik heyetin talep ettiği listeye göre belli isimlerle olan temaslarını sürdürüyor.

Galatasaray eski yıldızı için devreye girdi! İtalyan basını transferi duyurdu

Transferde birçok futbolcuyla görüşme halinde olan Cimbom'un gündemine ise sürpriz bir yıldız geldi.

Galatasaray eski yıldızı için devreye girdi! İtalyan basını transferi duyurdu

Galatasaray'ın, eski oyuncusunu tekrardan kadrosuna katmak için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray eski yıldızı için devreye girdi! İtalyan basını transferi duyurdu

G.SARAY'DAN NOA LANG HAMLESİ!

Il Mattino'da yer alan habere göre, sarı kırmızılılar geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Napoli'den kiraladığı Noa Lang'ı yeniden kadrosuna katmayı hedefliyor.

Galatasaray eski yıldızı için devreye girdi! İtalyan basını transferi duyurdu

Haberde, Galatasaray'ın bir kanat oyuncusuna ihtiyacı olduğu ve Lang'ın her zaman sarı kırmızılı kulübün aklında bulunduğu ifade edildi.

Galatasaray eski yıldızı için devreye girdi! İtalyan basını transferi duyurdu

Bu doğrultuda Hollandalı oyuncunun, Cimbom'a olası bir geri dönüşünün göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı.

Galatasaray eski yıldızı için devreye girdi! İtalyan basını transferi duyurdu

AJAX DA İSTİYORDU!

Öte yandan 27 yaşındaki ismi kadrosuna katmak isteyen Ajax'ın, transfer konusundaki tutumunun değiştiği ve Noa Lang'ın Hollanda'ya dönüşüne henüz ikna olmadıkları belirtildi.

Galatasaray eski yıldızı için devreye girdi! İtalyan basını transferi duyurdu

Noa Lang'ın bonservisini elinde bulunduran Napoli'nin ise yıldız futbolcu için 25 ila 28 milyon Euro arasında bir ücret talep ettiği ve daha düşük bedele oyuncuyu göndermeyi düşünmediği kaydedildi.

Galatasaray eski yıldızı için devreye girdi! İtalyan basını transferi duyurdu

2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR!

Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan Lang'ın, Napoli ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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