Galatasaray eski yıldızı için devreye girdi! İtalyan basını transferi duyurdu
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan habere göre; sarı kırmızılılar, eski yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Yeni sezon öncesi transfer operasyonuna son sürat devam eden Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar, teknik heyetin talep ettiği listeye göre belli isimlerle olan temaslarını sürdürüyor.
Transferde birçok futbolcuyla görüşme halinde olan Cimbom'un gündemine ise sürpriz bir yıldız geldi.
Galatasaray'ın, eski oyuncusunu tekrardan kadrosuna katmak için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar...
G.SARAY'DAN NOA LANG HAMLESİ!
Il Mattino'da yer alan habere göre, sarı kırmızılılar geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Napoli'den kiraladığı Noa Lang'ı yeniden kadrosuna katmayı hedefliyor.
Haberde, Galatasaray'ın bir kanat oyuncusuna ihtiyacı olduğu ve Lang'ın her zaman sarı kırmızılı kulübün aklında bulunduğu ifade edildi.
Bu doğrultuda Hollandalı oyuncunun, Cimbom'a olası bir geri dönüşünün göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı.
AJAX DA İSTİYORDU!
Öte yandan 27 yaşındaki ismi kadrosuna katmak isteyen Ajax'ın, transfer konusundaki tutumunun değiştiği ve Noa Lang'ın Hollanda'ya dönüşüne henüz ikna olmadıkları belirtildi.
Noa Lang'ın bonservisini elinde bulunduran Napoli'nin ise yıldız futbolcu için 25 ila 28 milyon Euro arasında bir ücret talep ettiği ve daha düşük bedele oyuncuyu göndermeyi düşünmediği kaydedildi.
2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR!
Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan Lang'ın, Napoli ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.