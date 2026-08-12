Galatasaray eski yıldızı için devreye girdi! İtalyan basını transferi duyurdu

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan habere göre; sarı kırmızılılar, eski yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)