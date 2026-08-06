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Inter'den Galatasaray'a Benjamin Pavard yanıtı! Transfer...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için rotasını Avrupa'nın önemli stoperlerinden Benjamin Pavard'a çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetimin tecrübeli yıldızın transferi için şartları araştırdığı ve girişimlerini sürdürdüğü öne sürüldü.

Giriş Tarihi:
Inter'den Galatasaray'a Benjamin Pavard yanıtı! Transfer...

Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.

Inter'den Galatasaray'a Benjamin Pavard yanıtı! Transfer...

Cimbom bu başarıyı yeni sezonda da tekrarlamak isterken diğer yandan Devler Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Inter'den Galatasaray'a Benjamin Pavard yanıtı! Transfer...

Bu doğrultuda sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları devam ediyor.

Inter'den Galatasaray'a Benjamin Pavard yanıtı! Transfer...

Fotomaç'ın haberine göre Cimbom son olarak defans hattı için Inter'in 30 yaşındaki futbolcusu Benjamin Pavard'ı listeye ekledi.

Inter'den Galatasaray'a Benjamin Pavard yanıtı! Transfer...

Defans hattına transfer planlayan Galatasaray, Inter'in 30 yaşındaki futbolcusu Benjamin Pavard'ı listeye ekledi.

Inter'den Galatasaray'a Benjamin Pavard yanıtı! Transfer...

Tuttomercato'da yer alan haberde; stoper ve sağ bek bölgelerinde oynayan 30 yaşındaki Fransız yıldız için sarı-kırmızılıların devreye girdiği kaydedildi.

Inter'den Galatasaray'a Benjamin Pavard yanıtı! Transfer...

Cimbom'un Inter'e resmi teklifte bulunduğu ve görüşmelerin başladığı dile getirildi. Inter'in ilk etapta bu transfere sıcak bakmadığı ifade edildi.

Inter'den Galatasaray'a Benjamin Pavard yanıtı! Transfer...

Inter'in ilk etapta bu transfere sıcak bakmadığı ifade edildi. Hem stoperde hem de sağ bekte oynayan çok yönlü savunma oyuncusunu Okan Buruk'un çok beğendiği kaydedildi.

Inter'den Galatasaray'a Benjamin Pavard yanıtı! Transfer...

Hem stoperde hem de sağ bekte oynayan çok yönlü savunma oyuncusunu Okan Buruk'un çok beğendiği kaydedildi.

Inter'den Galatasaray'a Benjamin Pavard yanıtı! Transfer...

Inter'le Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olan Pavard'ın piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

#Okan Buruk #Trendyol Süper Lig #Inter #Galatasaray #Benjamin Pavard
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