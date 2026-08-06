Inter'den Galatasaray'a Benjamin Pavard yanıtı! Transfer...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için rotasını Avrupa'nın önemli stoperlerinden Benjamin Pavard'a çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetimin tecrübeli yıldızın transferi için şartları araştırdığı ve girişimlerini sürdürdüğü öne sürüldü.
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Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.
Cimbom bu başarıyı yeni sezonda da tekrarlamak isterken diğer yandan Devler Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor.
Bu doğrultuda sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları devam ediyor.
Fotomaç'ın haberine göre Cimbom son olarak defans hattı için Inter'in 30 yaşındaki futbolcusu Benjamin Pavard'ı listeye ekledi.
Defans hattına transfer planlayan Galatasaray, Inter'in 30 yaşındaki futbolcusu Benjamin Pavard'ı listeye ekledi.
Tuttomercato'da yer alan haberde; stoper ve sağ bek bölgelerinde oynayan 30 yaşındaki Fransız yıldız için sarı-kırmızılıların devreye girdiği kaydedildi.
Cimbom'un Inter'e resmi teklifte bulunduğu ve görüşmelerin başladığı dile getirildi. Inter'in ilk etapta bu transfere sıcak bakmadığı ifade edildi.
Inter'in ilk etapta bu transfere sıcak bakmadığı ifade edildi. Hem stoperde hem de sağ bekte oynayan çok yönlü savunma oyuncusunu Okan Buruk'un çok beğendiği kaydedildi.
Hem stoperde hem de sağ bekte oynayan çok yönlü savunma oyuncusunu Okan Buruk'un çok beğendiği kaydedildi.
Inter'le Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olan Pavard'ın piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.