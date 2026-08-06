Inter'den Galatasaray'a Benjamin Pavard yanıtı! Transfer...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için rotasını Avrupa'nın önemli stoperlerinden Benjamin Pavard'a çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetimin tecrübeli yıldızın transferi için şartları araştırdığı ve girişimlerini sürdürdüğü öne sürüldü.