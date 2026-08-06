Galatasaray'da Eduardo Camavinga sesleri! Transferde son durum...
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha için dünya futbolunun önemli isimlerinden Eduardo Camavinga'yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin yıldız oyuncunun transfer şartlarını değerlendirdiği öğrenilirken, gelişme Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte detaylar...
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Transfer çalışmalarında hızlanan Galatasaray, rotasını İspanya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Real Madrid'in 23 yaşındaki yıldızı Eduardo Camavinga'yı gözüne kestirdi.
İspanya ekibinde teknik direktör Jose Mourinho'nun gönderilmesine izin verdiği Fransız orta saha için harekete geçildi. Yönetim, Camavinga'yı ilk etapta satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.
Fotomaç'ın haberine göre Real Madrid'in de bu opsiyona sıcak baktığı ifade edildi. Görüşmelerin hızlı bir şekilde ilerlemesi hedefleniyor.
DEĞERİ 50 MİLYON EURO
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Eduardo Camavinga ismine olumlu yaklaşıyor. 23 yaşındaki futbolcunun hem orta sahada hem de sol bekte oynayabiliyor olması Buruk açısından önemli bulunuyor.
Orta sahada güçlü bir rotasyon planlayan tecrübeli çalıştırıcı, Camavinga'ya onay verdi.
Orta sahada 6 ve 8 numarada oynayan Fransız yıldız, ayrıca sol bekte de şans buluyor. Real Madrid'le kontratı 2029'da bitecek Camavinga'nın piyasa değeri 50 milyon euro...
MÜTHİŞ BİR KARİYER
Henüz 23 yaşında olmasına rağmen büyük başarılara imza atan Eduardo Camavinga, kariyeriyle göz kamaştırıyor. Real Madrid'de 2 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 2 İspanya La Liga, 1 FIFA Kıtalararası Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 1 İspanya Kupası kazanan Camavinga, Fransa Milli Takımı ile UEFA Uluslar Ligi ve Rennes'de de Fransa Kupası kaldırdı.
SON SÖZ MOURINHO'DA
Real Madrid'de göreve yeni başlayan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Eduardo Camavinga konusunda son kararını verecek. Fransız orta sahanın kiralanmasına sıcak bakan Mourinho'nun kararına göre hareket edilecek. Camavinga da teknik heyetin son sözünü bekliyor.
ÜÇ FARKLI BÖLGEDE
Eduardo Camavinga, üç farklı bölgede oynuyor. Orta sahada 6 ve 8 numarada görev yapabilen 23 yaşındaki yıldız, sol bekte de şans bulabiliyor.
Kariyeri boyunca 41 maçta sol bekte sahaya çıkan Camavinga, 6 numarada 118 maçta, 8 numarada da 144 kez forma giymişti.