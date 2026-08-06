Galatasaray'dan stopere U23 hamlesi! Transferde görüşmeler olumlu ilerliyor

Galatasaray, savunma hattına geleceğe yatırım niteliğinde bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, U23 planlaması kapsamında Werder Bremen'in 2007 doğumlu stoperi Karim Coulibaly'yi gündemine aldığı öne sürüldü. Transfer görüşmelerinin olumlu ilerlediği belirtilirken, genç savunmacı için resmi temasların başladığı iddia edildi.