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Galatasaray'dan stopere U23 hamlesi! Transferde görüşmeler olumlu ilerliyor

Galatasaray, savunma hattına geleceğe yatırım niteliğinde bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, U23 planlaması kapsamında Werder Bremen'in 2007 doğumlu stoperi Karim Coulibaly'yi gündemine aldığı öne sürüldü. Transfer görüşmelerinin olumlu ilerlediği belirtilirken, genç savunmacı için resmi temasların başladığı iddia edildi.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan stopere U23 hamlesi! Transferde görüşmeler olumlu ilerliyor

Galatasaray'da yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları hızlanmaya başladı.

Galatasaray'dan stopere U23 hamlesi! Transferde görüşmeler olumlu ilerliyor

Şu ana kadar transferde yalnızca 1 hamle yapan sarı-kırmızılılar, bu haftayla birlikte transferlerini ardı ardına bitirmek istiyor.

Galatasaray'dan stopere U23 hamlesi! Transferde görüşmeler olumlu ilerliyor

Bu doğrultuda Cimbom, kadrosunu gençleştirmek ve savunma rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'dan stopere U23 hamlesi! Transferde görüşmeler olumlu ilerliyor

Yeni Asır'ın haberine göre Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim ise Werder Bremen forması giyen 19 yaşındaki Alman stoper Karim Coulibaly oldu.

Galatasaray'dan stopere U23 hamlesi! Transferde görüşmeler olumlu ilerliyor

Sarı-kırmızılıların transferi kiralık ve satın alma opsiyonlu olarak tamamlamak istediği, görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmanın bu hafta içerisinde sonuçlanmasının beklendiği öne sürülüyor.

Galatasaray'dan stopere U23 hamlesi! Transferde görüşmeler olumlu ilerliyor

Ayrıca genç savunmacının da Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı ve düzenli forma şansı bulabileceği projeye olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

Galatasaray'dan stopere U23 hamlesi! Transferde görüşmeler olumlu ilerliyor

2007 Doğumlu Alman stoper, 1.91 metre boyunda ve sol ayaklı.

Galatasaray'dan stopere U23 hamlesi! Transferde görüşmeler olumlu ilerliyor

Geçen sezon Werder Bremen formasıyla Bundesliga'da 26 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

Galatasaray'dan stopere U23 hamlesi! Transferde görüşmeler olumlu ilerliyor

Fizik gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve geriden oyun kurma becerisiyle dikkat çeken Coulibaly, Avrupa'nın gelecek vadeden savunmacıları arasında gösteriliyor.

#Werder Bremen #Karim Coulibaly #Galatasaray
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