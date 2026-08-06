Galatasaray'dan stopere U23 hamlesi! Transferde görüşmeler olumlu ilerliyor
Galatasaray, savunma hattına geleceğe yatırım niteliğinde bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, U23 planlaması kapsamında Werder Bremen'in 2007 doğumlu stoperi Karim Coulibaly'yi gündemine aldığı öne sürüldü. Transfer görüşmelerinin olumlu ilerlediği belirtilirken, genç savunmacı için resmi temasların başladığı iddia edildi.
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Galatasaray'da yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları hızlanmaya başladı.
Şu ana kadar transferde yalnızca 1 hamle yapan sarı-kırmızılılar, bu haftayla birlikte transferlerini ardı ardına bitirmek istiyor.
Bu doğrultuda Cimbom, kadrosunu gençleştirmek ve savunma rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni Asır'ın haberine göre Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim ise Werder Bremen forması giyen 19 yaşındaki Alman stoper Karim Coulibaly oldu.
Sarı-kırmızılıların transferi kiralık ve satın alma opsiyonlu olarak tamamlamak istediği, görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmanın bu hafta içerisinde sonuçlanmasının beklendiği öne sürülüyor.
Ayrıca genç savunmacının da Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı ve düzenli forma şansı bulabileceği projeye olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.
2007 Doğumlu Alman stoper, 1.91 metre boyunda ve sol ayaklı.
Geçen sezon Werder Bremen formasıyla Bundesliga'da 26 maça çıkarken 1 gol kaydetti.
Fizik gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve geriden oyun kurma becerisiyle dikkat çeken Coulibaly, Avrupa'nın gelecek vadeden savunmacıları arasında gösteriliyor.