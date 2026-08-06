Galatasaray'da Ugochukwu'nun ardından yeni orta saha hedefi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'da orta saha arayışları yeniden hız kazandı. Lesley Ugochukwu transferinin ardından sarı-kırmızılıların, Avrupa'da forma giyen deneyimli bir ön libero için nabız yokladığı ve transfer şartlarının oluşması halinde harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar...