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Galatasaray'da Ugochukwu'nun ardından yeni orta saha hedefi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'da orta saha arayışları yeniden hız kazandı. Lesley Ugochukwu transferinin ardından sarı-kırmızılıların, Avrupa'da forma giyen deneyimli bir ön libero için nabız yokladığı ve transfer şartlarının oluşması halinde harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da Ugochukwu'nun ardından yeni orta saha hedefi!

Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, birçok rakibine kıyasla sakin bir yaz dönemi geçiriyor.

Galatasaray'da Ugochukwu'nun ardından yeni orta saha hedefi!

GREENWOOD, TROSSARD, SALAH...

Fenerbahçe'nin Greenwood, Beşiktaş'ın Trossard, Trabzonspor'un Salah gibi isimleri kadrosuna kattığı bu transfer döneminde Galatasaray, henüz tek takviye yaptı.

Galatasaray'da Ugochukwu'nun ardından yeni orta saha hedefi!

GALATASARAY TEK HAMLE YAPTI

Sarı-kırmızılıların yaptığı tek hamle ise Burnley'den kiralanan Lesley Ugochukwu oldu.

Galatasaray'da Ugochukwu'nun ardından yeni orta saha hedefi!

BEKLENEN ETKİYİ YARATAMADI

Büyük beklentilerle takıma katılan genç futbolcu, yapılan hazırlık maçlarında beklenen etkiyi yaratamadı.

Galatasaray'da Ugochukwu'nun ardından yeni orta saha hedefi!

ELEŞTİRİLERİN ODAĞI UGOCHUKWU

22 yaşındaki oyuncunun sergilediği performans taraftarlar tarafından yakından takip edilirken eleştirilerin odağı haline geldi.

Galatasaray'da Ugochukwu'nun ardından yeni orta saha hedefi!

YENİ ALTERNATİFLER DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray yönetiminin orta saha için yeni alternatifleri değerlendirebileceği konuşuluyor.

Galatasaray'da Ugochukwu'nun ardından yeni orta saha hedefi!

Sarı-kırmızılıların, transfer döneminin son bölümünde bu bölgeye bir takviye daha yapabileceği ifade ediliyor.

Galatasaray'da Ugochukwu'nun ardından yeni orta saha hedefi!

Afrika basınından gelen bir haber ise bu iddiaları güçlendirdi.

Galatasaray'da Ugochukwu'nun ardından yeni orta saha hedefi!

GÜNDEMDE SALIS ABDUL SAMED VAR

Footy-Africa'nın haberine göre Galatasaray'ın gündemine bu kez Salis Abdul Samed geldi.

Galatasaray'da Ugochukwu'nun ardından yeni orta saha hedefi!

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Nice forması giyen Ganalı orta saha oyuncusunun kulübünden ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray'da Ugochukwu'nun ardından yeni orta saha hedefi!

YENİ TAKIM BULMASI İÇİN İZİN VERİLDİ

Yeterli forma şansı bulamayan ve artık Fransız ekibinin gelecek planlarında önemli bir yer tutmayan Ganalı orta saha oyuncusuna, yeni bir takım bulması için izin verildi.

Galatasaray'da Ugochukwu'nun ardından yeni orta saha hedefi!

HENÜZ RESMİ TEKLİF SUNULMADI

Haberde, Galatasaray'ın oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ancak şu ana kadar resmi bir teklif sunmadığı vurgulandı.

Galatasaray'da Ugochukwu'nun ardından yeni orta saha hedefi!

ŞARTLARIN UYGUN HALE GELMESİ BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin, transfer şartlarının uygun hale gelmesi halinde girişimlerini hızlandırabileceği belirtildi.

Galatasaray'da Ugochukwu'nun ardından yeni orta saha hedefi!

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Nice formasıyla 19 maçta forma giyen 26 yaşındaki ön libero, gol veya asist katkısı üretemedi.

Galatasaray'da Ugochukwu'nun ardından yeni orta saha hedefi!

2028'E KADAR KONTRATI VAR

Nice ile 2028'e kadar kontratı bulunan Abdul Samed'in piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

#Galatasaray #Trabzonspor #Fenerbahçe #Beşiktaş #Greenwood #Salah #Nice
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