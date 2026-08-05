TRANSFER HABERİ: Galatasaray eski gözdesi için yeniden devrede! Okan Buruk en çok onu istiyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan yeni bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği o yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yeni sezonda tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.
Kadrosuna bir sol stoper eklemesi yapacak olan sarı-kırmızılılara bugüne kadar birçok isim önerilmişti.
Ancak teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla PSG forması giyen Lucas Beraldo'nun transferini istediği öğrenildi.
Geçen sezon da oyuncuyla ilgilenen sarı-kırmızılıların Fransız ekibiyle yaptığı görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştı.
Takvim'in haberine göre; yönetimin, deneyimli teknik adamın bu talebinden sonra 22 yaşındaki Brezilyalı stoperi yeniden gündemine aldığı ve transfer için girişimlerin başladığı belirtiliyor.
Sarı-kırmızıların genç stoper için maliyet araştırması yaptığı ve ilerleyen günlerde Fransız ekibine teklif yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.
Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 25 maça çıkan genç stoper bu süreçte 2 gol, 1 asiste imza attı.
Hava hakimiyetiyle dikkat çeken 1.86'lık stoper, oyun kurulumuna yaptığı katkıyla da öne çıkıyor.
Beraldo'nun Fransız ekibiyle olan kontratı 2028 yılında sona erecek.