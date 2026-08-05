TRANSFER HABERİ: Galatasaray eski gözdesi için yeniden devrede! Okan Buruk en çok onu istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan yeni bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği o yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)