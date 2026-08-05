Galatasaray'dan transferde büyük ters köşe! Bu ismi kimse duymamıştı

Ve son şampiyon Galatasaray'da transfer operasyonu hız kazandı. Yaz dönemini sessiz geçiren sarı kırmızılılar, ligin başlamasına kısa bir süre kala transferde adeta gaza bastı. Bu doğrultuda Cimbom'un dev bir transfer harekatına hazırlandığı ve bugüne kadar ismi hiç çıkmamış flaş bir yıldızın peşinde olduğu öğrenildi. İşte o futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)