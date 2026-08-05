Rafael Leao 'Sadece Galatasaray' dedi! İşte transferde son durum
Rafael Leao transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'ın, Portekizli yıldızla prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların şimdi Milan'ı zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüne ikna etmeye çalıştığı iddia edildi. İşte Cimbom'un transfer planı...
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Galatasaray'da takıma katılacak yeni isimler büyük bir merakla beklenirken sarı-kırmızılılar Rafael Leao için şartlarını zorluyor.
Sarı-kırmızılılar, Milan'dan ayrılmaya hazırlanan 27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu için geçtiğimiz günlerde ilk teklifini yapmıştı.
5 milyon euro kiralama ücreti ve 40 milyon euro da opsiyon teklif eden sarı-kırmızılı yönetim, olumsuz yanıt almıştı.
Zorunlu opsiyon seçeneğini de düşünen G.Saray, oyuncu ile prensip anlaşmasına varmayı başardı. Fotomaç'ın haberine göre artık geriye Milan ile anlaşmak kaldı.
İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'da yer alan habere göre; Portekizli yıldızın Türkiye'deki tercihinin G.Saray olduğu ifade edildi. Premier Lig'den beklediği teklifleri alamayan Leao, parçalı formayı giymeye sıcak bakıyor.
Türkiye'de G.Saray'dan başka bir seçenek üzerinde durmayan yıldız futbolcu için bu sezon bonservis ödemesi yapmayacak olan yönetim, zorunlu satın alma opsiyonu üzerinde düşünüyor.
Ancak transferde acele edilmeyecek ve Milan'ın inadının kırılması beklenecek.
OYUNCU TAMAM SIRA MILAN'DA
Rafael Leao ile daha önce temasta bulunan G.Saray, 8 milyon euro net maaş konusunda prensip anlaşmasına vardı.
2 milyon euro da kolay bonus teklif eden sarı-kırmızılılar 2 milyon euro da başarılara bağlı bonus maddeleri ekledi.
Toplamda 12 milyon euroya kadar çıkma ihtimali bulunan maaşı Leao kabul ederken, iki kulübün orta yolu bulması bekleniyor.
TÜRKİYE SEÇENEĞİNİ REDDETMEDİ
İtalya'da yayın yapan La Gazzetta dello Sport da G.Saray ile Leao arasındaki teması manşetine taşıdı.
Oyuncunun aklının Premier Lig'de olduğu ifade edilirken, sarı-kırmızılı takımın da ciddi bir alternatif olduğu ve Süper Lig ihtimalinin ortadan kalkmadığı ifade edildi.
Gazetede "Leao, Türkiye seçeneğini reddetmedi" ifadeleri kullanıldı.