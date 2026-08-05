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Rafael Leao 'Sadece Galatasaray' dedi! İşte transferde son durum

Rafael Leao transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'ın, Portekizli yıldızla prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların şimdi Milan'ı zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüne ikna etmeye çalıştığı iddia edildi. İşte Cimbom'un transfer planı...

Giriş Tarihi:
Rafael Leao 'Sadece Galatasaray' dedi! İşte transferde son durum

Galatasaray'da takıma katılacak yeni isimler büyük bir merakla beklenirken sarı-kırmızılılar Rafael Leao için şartlarını zorluyor.

Rafael Leao 'Sadece Galatasaray' dedi! İşte transferde son durum

Sarı-kırmızılılar, Milan'dan ayrılmaya hazırlanan 27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu için geçtiğimiz günlerde ilk teklifini yapmıştı.

Rafael Leao 'Sadece Galatasaray' dedi! İşte transferde son durum

5 milyon euro kiralama ücreti ve 40 milyon euro da opsiyon teklif eden sarı-kırmızılı yönetim, olumsuz yanıt almıştı.

Rafael Leao 'Sadece Galatasaray' dedi! İşte transferde son durum

Zorunlu opsiyon seçeneğini de düşünen G.Saray, oyuncu ile prensip anlaşmasına varmayı başardı. Fotomaç'ın haberine göre artık geriye Milan ile anlaşmak kaldı.

Rafael Leao 'Sadece Galatasaray' dedi! İşte transferde son durum

İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'da yer alan habere göre; Portekizli yıldızın Türkiye'deki tercihinin G.Saray olduğu ifade edildi. Premier Lig'den beklediği teklifleri alamayan Leao, parçalı formayı giymeye sıcak bakıyor.

Rafael Leao 'Sadece Galatasaray' dedi! İşte transferde son durum

Türkiye'de G.Saray'dan başka bir seçenek üzerinde durmayan yıldız futbolcu için bu sezon bonservis ödemesi yapmayacak olan yönetim, zorunlu satın alma opsiyonu üzerinde düşünüyor.

Rafael Leao 'Sadece Galatasaray' dedi! İşte transferde son durum

Ancak transferde acele edilmeyecek ve Milan'ın inadının kırılması beklenecek.

Rafael Leao 'Sadece Galatasaray' dedi! İşte transferde son durum

OYUNCU TAMAM SIRA MILAN'DA

Rafael Leao ile daha önce temasta bulunan G.Saray, 8 milyon euro net maaş konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Rafael Leao 'Sadece Galatasaray' dedi! İşte transferde son durum

2 milyon euro da kolay bonus teklif eden sarı-kırmızılılar 2 milyon euro da başarılara bağlı bonus maddeleri ekledi.

Rafael Leao 'Sadece Galatasaray' dedi! İşte transferde son durum

Toplamda 12 milyon euroya kadar çıkma ihtimali bulunan maaşı Leao kabul ederken, iki kulübün orta yolu bulması bekleniyor.

Rafael Leao 'Sadece Galatasaray' dedi! İşte transferde son durum

TÜRKİYE SEÇENEĞİNİ REDDETMEDİ

İtalya'da yayın yapan La Gazzetta dello Sport da G.Saray ile Leao arasındaki teması manşetine taşıdı.

Rafael Leao 'Sadece Galatasaray' dedi! İşte transferde son durum

Oyuncunun aklının Premier Lig'de olduğu ifade edilirken, sarı-kırmızılı takımın da ciddi bir alternatif olduğu ve Süper Lig ihtimalinin ortadan kalkmadığı ifade edildi.

Rafael Leao 'Sadece Galatasaray' dedi! İşte transferde son durum

Gazetede "Leao, Türkiye seçeneğini reddetmedi" ifadeleri kullanıldı.

#Rafael Leao #Galatasaray #Milan
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