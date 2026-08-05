Arsenal, Osimhen transferi için Galatasaray'ın kapısında! Takas teklifi...
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'e Avrupa'dan ilgi sürüyor. İngiliz devi Arsenal'ın, Nijeryalı forvet için sarı-kırmızılılara takas artı bonservis bedeli içeren bir teklif sunduğu öne sürüldü. İşte detaylar...
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Kadrosuna takviye yapmaya çalışan G.Saray'ın oyuncularına da Avrupa'dan büyük bir ilgi bulunuyor.
Bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen dışındaki oyuncular için teklifleri dinlemeye hazır.
Ancak en büyük ilgi de Nijeryalı futbolcunun üzerinde. Barcelona'nın yaşayan efsanesi ve futbol tarihinin en iyi orta sahalarından birisi olarak kabul edilen Andres İniesta, eski kulübüne Osimhen'i önerdi.
İspanyol basınına konuşan 42 yaşındaki futbol adamı, "Yamal muhteşem bir oyuncu ancak 9 numara oynamasını tercih etmem. Torres giderse Deco'nun mutlaka santrfor almasını tavsiye ederim. Atletico Madrid'in Julian Alvarez'i göndereceğini sanmıyorum. Osimhen'i almalarını önerebilirim. Muhteşem golcü ve Robert Lewandowski'nin yerine gelebilecek en iyi isimlerden biri" dedi.
Fichajes'te çıkan habere göre Osimhen için Tottenham da devrede.
ARSENAL'DEN TAKAS TEKLİFİ
Fotomaç'ın Nijerya basınından derlediği habere göre Victor Osimhen ile ilgilenen takımların başında son Şampiyonlar Ligi finalisti Arsenal geliyor.
İngiliz ekibinin Gyökeres artı 30 milyon euro'luk bir teklifle kapıyı çaldığı ancak G.Saray'ın en az 130 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi.
SATILIK DEĞİL
G.Saray yönetimi Osimhen'e karşı artan ilgiye rağmen oyuncusunu satmak istemiyor.
Özellikle ağustos ayından sonra oyuncu bulmanın güçlüğünün farkında olan sarı-kırmızılılar hiçbir teklif karşısında Osimhen'i göndermeyecek.
Ancak oyuncu takımdan ayrılmak isterse G.Saray yönetiminin belirlediği bonservis bedeli ise 150 milyon euro.