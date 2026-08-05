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Aleksey Batrakov, Galatasaray'a transfer olacak mı? Böyle yanıtladı

Galatasaray'ın transfer listesindeki Aleksey Batrakov'a sarı kırmızılı ekibe gelip gelmeyeceği soruldu. İşte Batrakov'un Galatasaray yanıtı...

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Aleksey Batrakov, Galatasaray'a transfer olacak mı? Böyle yanıtladı

Transfer döneminin sessiz takımlarından Galatasaray için sıcak transfer açıklaması geldi.

Aleksey Batrakov, Galatasaray'a transfer olacak mı? Böyle yanıtladı

Lokomotiv Moskova'nın genç yıldızı Aleksey Batrakov'u kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın bu transferde ısrarcı olduğu kaydedilmişti...

Aleksey Batrakov, Galatasaray'a transfer olacak mı? Böyle yanıtladı

Daha önce Rus ekibine bir teklif götüren Aslan, istediği karşılığı bulamamıştı...

Aleksey Batrakov, Galatasaray'a transfer olacak mı? Böyle yanıtladı

21 yaşındaki futbolcunun cephesinin yaklaşık 5 milyon Euro yıllık maaş talep ettiği, Lokomotiv Moskova'nın ise en az 30 milyon Euro bonservis bedelinde ısrar ettiği kaydedildi.

Aleksey Batrakov, Galatasaray'a transfer olacak mı? Böyle yanıtladı

Batrakov transferinin mali şartlarının ise Galatasaray için önemli bir engel oluşturduğu aktarıldı.

Aleksey Batrakov, Galatasaray'a transfer olacak mı? Böyle yanıtladı

Sarı kırmızılılar ise teklifi revize ederek Lokomotiv Moskova'nın kapısını bir kez daha çalacağı öne sürülmüştü.

Aleksey Batrakov, Galatasaray'a transfer olacak mı? Böyle yanıtladı

Rus kulübü tarafından ilk teklif kabul edilmeyince devreye Başkan Dursun Özbek'in girdiği kaydedildi.

Aleksey Batrakov, Galatasaray'a transfer olacak mı? Böyle yanıtladı

Teknik Direktör Okan Buruk da 10 numara listesinde üst sıralarda yer alan Batrakov için şartların zorlanacağı öne sürüldü.

Aleksey Batrakov, Galatasaray'a transfer olacak mı? Böyle yanıtladı

Transfer görüşmelerinde 7-8 milyon Euro seviyesinde menajer komisyonunun da gündemde olduğu, Galatasaray yönetiminin özellikle bu maliyeti düşürmek için temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

Aleksey Batrakov, Galatasaray'a transfer olacak mı? Böyle yanıtladı

BATRAKOV'A G.SARAY SORUSU!

Tüm bunlar yaşanırken Lokomotiv Moskova'nın maçının ardından Batrakov'a, "Galatasaray'a gidecek misin?" sorusu yöneltildi.

Aleksey Batrakov, Galatasaray'a transfer olacak mı? Böyle yanıtladı

21 yaşındaki futbolcu ise bu soruya, "Şimdilik bilmiyorum." yanıtını verdi.

Aleksey Batrakov, Galatasaray'a transfer olacak mı? Böyle yanıtladı

SEZON PERFORMANSI

Lokomotiv Moskova forması altında geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 21 yaşındaki Batrakov, 17 gol attı ve 12 asist yaptı.

#Galatasaray
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