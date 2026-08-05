Aleksey Batrakov, Galatasaray'a transfer olacak mı? Böyle yanıtladı

Transfer döneminin sessiz takımlarından Galatasaray için sıcak transfer açıklaması geldi. Lokomotiv Moskova'nın genç yıldızı Aleksey Batrakov'u kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın bu transferde ısrarcı olduğu kaydedilmişti… Daha önce Rus ekibine bir teklif götüren Aslan, istediği karşılığı bulamamıştı… 21 yaşındaki futbolcunun cephesinin yaklaşık 5 milyon Euro yıllık maaş talep ettiği, Lokomotiv Moskova'nın ise en az 30 milyon Euro bonservis bedelinde ısrar ettiği kaydedildi. Batrakov transferinin mali şartlarının ise Galatasaray için önemli bir engel oluşturduğu aktarıldı. Sarı kırmızılılar ise teklifi revize ederek Lokomotiv Moskova'nın kapısını bir kez daha çalacağı öne sürülmüştü. Rus kulübü tarafından ilk teklif kabul edilmeyince devreye Başkan Dursun Özbek'in girdiği kaydedildi. Teknik Direktör Okan Buruk da 10 numara listesinde üst sıralarda yer alan Batrakov için şartların zorlanacağı öne sürüldü. Transfer görüşmelerinde 7-8 milyon Euro seviyesinde menajer komisyonunun da gündemde olduğu, Galatasaray yönetiminin özellikle bu maliyeti düşürmek için temaslarını sürdürdüğü belirtildi. BATRAKOV'A G.SARAY SORUSU! Tüm bunlar yaşanırken Lokomotiv Moskova'nın maçının ardından Batrakov'a, "Galatasaray'a gidecek misin?" sorusu yöneltildi. 21 yaşındaki futbolcu ise bu soruya, "Şimdilik bilmiyorum." yanıtını verdi. SEZON PERFORMANSI Lokomotiv Moskova forması altında geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 21 yaşındaki Batrakov, 17 gol attı ve 12 asist yaptı.