TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Victor Osimhen şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan habere göre; 27 yaşındaki forvetin, o takıma gidebilmek için maaşında indirim yapmaya hazır olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)