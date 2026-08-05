TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Victor Osimhen şoku! Bunu kimse beklemiyordu
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan habere göre; 27 yaşındaki forvetin, o takıma gidebilmek için maaşında indirim yapmaya hazır olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen hakkında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Avrupa'dan birçok takımın talip olduğu 27 yaşındaki forvet ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol Gazeteci Ruben Uria'nın haberine göre; Osimhen, Atletico Madrid'e transfer olmak için maaşında indirim yapmaya razı oldu.
Nijeryalı futbolcunun kısa süre önce aracılar vasıtasıyla Atletico Madrid'e teklif edildiği öğrenildi.
Osimhen'in, İspanyol ekibinin teknik direktörü Diego Simeone'yi beğendiği ve 56 yaşındaki hocayla La Liga'da çalışmaya çok sıcak baktığı kaydedildi.
Yıldız ismin, Madrid'de yaşamayı arzuladığı ve bu yüzden maaşında ciddi bir indirime gidebileceği aktarıldı.
Öte yandan Osimhen için ödenecek transfer ücretinin 75 milyon Euro'ya ulaşabileceği öne sürüldü. Atletico Madrid'in ise bu rakamı gerçekçi bulmadığı ve Galatasaray'ın çok daha yüksek bir bonservis bedeli talep edeceğini düşündüğü belirtildi.
ATLETICO MADRID TEKLİFİ REDDETTİ!
Bunun yanı sıra İspanyol ekibinin şu an için transferi tamamlayacak nakit akışına sahip olmadığı için gelen öneriyi reddettiği ifade edildi.
Ancak Atletico Madrid'de, Julian Alvarez veya Alexander Sörtloth'un satış durumunun gerçekleşmesi halinde Osimhen transferinin daha somut noktaya gelebileceği vurgulandı.