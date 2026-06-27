Güçlü fiziği, hızı ve bitiriciliğiyle Avrupa'nın gelecek vadeden forvetleri arasında gösterilen Ilenikhena'nın düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

KİRALAMA FORMÜLÜ



Al-Ittihad yönetiminin oyuncuyu bonservisiyle göndermeyi planladığı ve transfer görüşmelerinde önceliğinin kalıcı satış olduğu belirtilirken, Galatasaray cephesi ise farklı bir formül üzerinde duruyor.