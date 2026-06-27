Galatasaray'dan bomba transfer! Yeni yıldız Arabistan'dan geliyor
Galatasaray'da temmuz ayına girmeye sayılı günler kala transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda listesindeki isimlerle görüşmelerini sürdüren yönetim, çok konuşulacak bir oyuncuyu gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, Suudi Arabistan'da forma giyen o yıldız için devreye girdiği öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 27.06.2026 09:21