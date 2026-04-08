Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, Göztepe deplasmanında kritik bir sınava çıkıyor. Her iki takım da zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmak isterken, karşılaşma öncesi her iki ekibin ilk 11'leri belli oldu. İşte ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Göztepe - Galatasaray müsabakası öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte ayrıntılar...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Göztepe: Henüz açıklanmadı.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Singo, Eren, Lemina, İlkay, Sane, Asprilla, Sallai, Barış Alper

GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in kaderini belirleyecek olan 27. hafta erteleme maçı, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak. Galatasaray'ın Trabzonspor yenilgisi sonrası puan farkının 1'e düşmesiyle tarihi bir önem kazanan bu mücadele için tüm Türkiye İzmir'e kilitlendi.

GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nun büyüleyici atmosferinde oynanacak olan bu kritik randevu, saat 20.00'de başlayacak. Maçın başlama düdüğüyle birlikte şampiyonluk yarışındaki tansiyonun zirve yapması bekleniyor.

GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Nefeslerin tutulduğu bu zorlu 90 dakika, canlı ve şifresiz seçeneklerin yanı sıra Süper Lig'in resmi yayıncısı beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma aynı zamanda beIN Connect ve TOD platformları üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.

GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Yüksek gerilimli mücadeleyi yönetmesi için MHK tarafından Alper Akarsu görevlendirildi. Akarsu'nun yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Esat Sancaktar yapacak. Dördüncü hakem ise Meliah Aldemir olacak.



Saha içindeki tansiyonun tavan yapması beklenen bu kritik randevuda, gözler aynı zamanda monitör başındaki isimlere çevrildi. Mücadelenin saha hakemi Alper Akarsu olarak açıklanırken, VAR (Video Yardımcı Hakem) kadrosu henüz TFF tarafından resmen ilan edilmedi. Şampiyonluk yarışındaki puan farkının 1'e düşmesi nedeniyle verilecek her kararın "altın" değerinde olduğu bu maçta, VAR odasında görev yapacak isimler maç saatine kısa bir süre kala belli olacak. VAR hakemleri açıklandığı anda haberimiz güncellenecektir.

İZMİR'DE 64. RANDEVU

Süper Lig tarihinde bugüne kadar 63 kez karşı karşıya gelen iki sarı-kırmızılı ekibin rekabetinde Galatasaray'ın bariz üstünlüğü göze çarpıyor. Cimbom, bu maçların 38'inden galibiyetle ayrılırken, İzmir temsilcisi 12 kez kazanma başarısı gösterdi; 13 maçta ise eşitlik bozulmadı. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı 3-1 kazanan Galatasaray, bu geceki maçı da alarak hem ikili averajda hem de psikolojik yarışta farkı açmak istiyor.

46 YILLIK 'BERABERLİK' HASRETİ

İstatistiklerdeki en dikkat çekici detay ise beraberlik serisinin neredeyse yarım asırdır uğramamış olması. Göztepe ile Galatasaray arasında oynanan son 21 müsabakada taraflar sahadan asla beraberlikle ayrılmadı. En son 10 Şubat 1980 tarihinde 1-1 sona eren maçın ardından oynanan randevularda Galatasaray 19, Göztepe ise 2 kez gülen taraf oldu. Bu veri, İzmir'deki mücadelenin yine "ya hep ya hiç" tadında geçeceğinin habercisi.

ZİRVEDE TAKTİK SAVAŞLARI

Teknik direktörler seviyesinde Okan Buruk'un Stanimir Stoilov'a karşı kurduğu üstünlük dikkat çekiyor. Bugüne kadar üç kez rakip olan iki teknik adamın mücadelesinde, Buruk'un ekipleri tüm maçları kazanmayı başardı. Göztepe'nin 5. sıradaki yerini korumak ve Avrupa kupaları hayalini güçlendirmek isteyen Stoilov, bu şanssız seriyi bozarak kariyerinde Okan Buruk'a karşı ilk puan ya da puanlarını almayı hedefliyor.

SAVUNMADA DUVAR, HÜCUMDA FIRTINA

İzmir'deki randevu sadece şampiyonluk değil, istatistiklerin de savaşı olacak. Ligin en çok gol atan takımı unvanını 63 golle elinde bulunduran Galatasaray, aynı zamanda kalesinde gördüğü 20 golle ligin en az gol yiyen ekibi konumunda. Ancak rakibi Göztepe de tam olarak bu noktada liderle kafa kafaya geliyor; İzmir ekibi de kalesinde gördüğü sadece 20 golle ligin savunma zirvesini Galatasaray ile paylaşıyor.