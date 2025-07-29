Galatasaray'a Osimhen piyangosu! İşte imza töreninden beklenen gelir

Son dakika Galatasaray haberi | Victor Osimhen ve Leroy Sane'nin imza töreni, Galatasaray'ın kasasına önemli bir gelir sağlayacak. 2 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Lazio maçı öncesi, her iki yıldız futbolcunun katılacağı imza töreni büyük bir ilgiyle gerçekleşecek. Sarı-kırmızılılar, bilet ve ürün satışlarından yaklaşık 5 milyon Euro gelir elde etmeyi hedefliyor. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)