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F.Bahçe'den kaleye sürpriz hamle! F.Bahçe'den kaleye sürpriz hamle! 00:24
G.Saray 2 yıldızının sözleşmesini uzattı! G.Saray 2 yıldızının sözleşmesini uzattı! 00:24
F.Bahçe'nin yıldızı Ada yolunda F.Bahçe'nin yıldızı Ada yolunda 00:24
Eyüpspor'dan G.Saraylı futbolcuya talip! Eyüpspor'dan G.Saraylı futbolcuya talip! 00:24
F.Bahçe'ye genç Belçikalı! F.Bahçe'ye genç Belçikalı! 00:24
İşte Gedson'un yeni takımı! İşte Gedson'un yeni takımı! 00:23
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G.Saray'da 6 oyuncu listede! G.Saray'da 6 oyuncu listede! 00:23
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü... Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü... 00:23
Golovin'den G.Saray formalı paylaşım! Golovin'den G.Saray formalı paylaşım! 00:23
2 dev kulüp peşindeydi! Kararı... 2 dev kulüp peşindeydi! Kararı... 00:23
G.Saray'a Osimhen müjdesi! G.Saray'a Osimhen müjdesi! 00:23
F.Bahçe'de şok Asensio gelişmesi! F.Bahçe'de şok Asensio gelişmesi! 00:23
G.Saray'a Osimhen piyangosu!
Donnarumma transferinde dişli rekabet!
Canlı altın ve döviz kuru takibi 29 Temmuz 2025
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