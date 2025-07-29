Haberler Galatasaray Haberleri Donnarumma transferinde dişli rekabet! Galatasaray dünya devleriyle kapışıyor

Donnarumma transferinde dişli rekabet! Galatasaray dünya devleriyle kapışıyor Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Victor Osimhen transferinde sona yaklaşan sarı-kırmızılılar, bu hamlenin ardından kaleci takviyesine odaklanacak. Bu kapsamda Galatasaray'ın radarına Paris Saint-Germain'in İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma girdi. Aslan'ın, yıldız kaleciyi kadrosuna katmak için Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle ciddi bir rekabet içinde olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri) Galatasaray Haberleri









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Galatasaray'da Osimhen transferinin ardından kaleci için hemen harekete geçilecek. Günay Güvenç'e duyulan güven ve Osimhen'in durumu nedeniyle acele etmeyen sarı-kırmızılılar, gündemindeki iki isim için çalışmalarını sürdürüyor.

PSG ile anlaşamayan ve ayrılmaya hazırlanan Gianluigi Donnarumma için tüm şartlar zorlanıyor ancak rakipler çok dişli. Fotomaç'ın Repubblica'dan aktardığı habere göre İngiliz ekipleri Manchester City ve Manchester United'ın yanı sıra Suudi kulüpleri ile Galatasaray da Donnarumma'yı istiyor.